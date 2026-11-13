L’ASSE devra encore patienter avant de retrouver Tamar Svetlin. Touché au tendon d’Achille depuis la mi-octobre, le milieu de terrain slovène poursuit sa réathlétisation. Mais les nouvelles sont encourageantes. Ce vendredi, Ian Cathro a apporté des précisions importantes sur son retour, désormais envisagé à l’échelle de quelques semaines plutôt que de plusieurs mois. L’entraîneur stéphanois a également fait le point sur les autres absents avant le déplacement à Rumilly-Vallières en Coupe de France.

La situation de Tamar Svetlin évolue favorablement. Après plusieurs semaines d’indisponibilité, l’international slovène continue de travailler pour retrouver les terrains. Jeudi, il avait effectué des exercices individuels avec ballon sous la supervision du staff médical.

En conférence de presse, Ian Cathro s’est montré encourageant concernant l’évolution de son joueur, tout en refusant de précipiter son retour.

ASSE : le retour de Tamar Svetlin se rapproche

Interrogé sur l’état de santé du milieu de terrain, l’entraîneur des Verts a livré une indication importante sur les délais envisagés.

« On se rapproche du moment où on pourra arriver à estimer précisément sa date de retour. »

« Ce que je vais éviter, c’est de vous donner une durée et qu’ensuite, cette donnée lui crée une certaine forme de pression. »

Le technicien écossais a néanmoins confirmé une évolution positive.

« Ça ne se mesure plus en mois, mais plutôt en semaines. »

Une précision encourageante pour l’ASSE, même si aucune date de reprise collective ou de retour à la compétition n’a encore été annoncée.

« Il a hâte, et nous aussi, de le revoir sur le terrain. On veut que ça se fasse dans la sérénité. »

ASSE : Dhaoui blessé, Eymard également absent

Ian Cathro a également évoqué plusieurs autres situations médicales. Paul Eymard reste indisponible, tout comme Gautier Larsonneur, dont le retour n’est pas encore possible.

Une nouvelle absence s’ajoute à cette liste : celle de Dhaoui, blessé lors de l’entraînement de jeudi.

« Il était victime d’un contact qui a occasionné une plaie. Voilà, c’est rien de sérieux. Il n’y a pas de problème musculaire. »

Si la nature de cette blessure se veut rassurante, la coupure nécessite néanmoins des soins.

« La coupure était assez impressionnante. Donc ça va demander quelque temps pour qu’il puisse revenir. Sa blessure a besoin de quelques points de suture. »

Le joueur devra donc patienter avant de retrouver les terrains, sans qu’une durée précise d’indisponibilité ait été communiquée.

Lucas Lavallée titulaire en Coupe de France

Enfin, Ian Cathro a confirmé un choix important pour le septième tour de Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières, dimanche à Annecy.

Lucas Lavallée gardera les buts stéphanois.

« Lucas Lavallée va jouer. Il travaille bien. Il travaille beaucoup. C’est un joueur très sérieux. Il est prêt. »

Une opportunité pour le gardien de démontrer ses qualités en compétition officielle.