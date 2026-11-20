Ian Cathro (ASSE) pourrait bien faire évoluer ses habitudes tactiques. Face au GFA Rumilly-Vallières (2-1) en Coupe de France, l’entraîneur stéphanois a testé un système à trois défenseurs. Une option qu’il n’exclut absolument pas pour la suite de la saison. De quoi envisager une nouvelle organisation dès le déplacement à Reims ?

Depuis le début de saison, Ian Cathro s’appuie principalement sur son traditionnel 4-2-2-2. Une organisation devenue sa marque de fabrique chez les Verts. Mais le technicien écossais a montré face au GFA Rumilly-Vallières qu’il n’était pas fermé à d’autres possibilités. Pour la première fois de la saison, l’ASSE a ainsi évolué avec trois défenseurs. Un changement qui pourrait avoir des conséquences pour les prochaines échéances.

ASSE : Ian Cathro ouvert au système à trois défenseurs

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de revoir cette organisation, Ian Cathro n’a pas fermé la porte. Bien au contraire. L’entraîneur stéphanois a expliqué que ce choix dépendrait avant tout des besoins de son équipe.

« Ce système à trois défenseurs pourrait être reconduit pour autant qu’on juge qu’il est utile à l’équipe. Ce système à trois joueurs peut fonctionner dès le début d’une rencontre », a-t-il notamment expliqué.

Le technicien a également rappelé qu’il ne souhaitait pas s’enfermer dans une seule animation tactique. « Comme je l’ai dit par le passé, moi je ne suis marié qu’à ma femme et mon métier c’est d’arriver à faire ce qu’il faut pour aider les joueurs à gagner. »

Un discours clair. Ian Cathro veut avant tout adapter son équipe aux joueurs disponibles et aux caractéristiques de son effectif. Une approche qui pourrait permettre à l’ASSE de varier ses animations selon les adversaires.

Un système à trois défenseurs qui colle aux profils de l’effectif ?

Cette possibilité mérite en tout cas d’être étudiée. L’effectif stéphanois possède plusieurs joueurs dont les caractéristiques pourraient favoriser cette organisation.

Dans l’axe, quatre défenseurs centraux peuvent prétendre à une place de titulaire : Nair, Lamba, Pedro et Le Cardinal. Avec trois joueurs alignés dans l’axe, Ian Cathro pourrait ainsi offrir davantage de possibilités à ses défenseurs.

Sur les côtés, les profils de OLD et João Ferreira correspondent également à cette animation. Les deux joueurs présentent des caractéristiques davantage associées à des pistons qu’à des latéraux classiques. Leur capacité à occuper tout le couloir pourrait donc être mieux exploitée dans un système à trois défenseurs.

Au-delà des profils individuels, cette organisation offrirait aussi une alternative intéressante au 4-2-2-2 habituel. L’ASSE pourrait ainsi modifier son animation sans nécessairement changer les joueurs présents sur le terrain. Une souplesse tactique qui pourrait compter au fil d’une saison forcément longue.

L’ASSE avec trois défenseurs dès le déplacement à Reims ?

Reste maintenant à savoir si Ian Cathro est prêt à franchir le pas dès la prochaine rencontre. Le déplacement à Reims pourrait constituer une première occasion de revoir cette organisation.

L’entraîneur stéphanois dispose désormais d’une alternative. Il sait que son équipe peut évoluer avec trois défenseurs et semble convaincu de la pertinence de cette solution lorsque les circonstances l’exigent.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides après une seule rencontre. Le passage à trois défenseurs face au GFA Rumilly-Vallières ne signifie pas nécessairement un abandon définitif du 4-2-2-2.

En conclusion, Ian Cathro ne veut pas être prisonnier de ses principes tactiques. Et c’est probablement le principal enseignement de sa prise de parole. L’ASSE pourrait donc bien se présenter avec une organisation différente lors de ses prochaines sorties. De là à voir les Verts débuter à trois derrière dès ce week-end à Reims ? Seul Ian Cathro a la réponse.