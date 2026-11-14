Privée de plusieurs internationaux pour son déplacement face au GFA Rumilly-Vallières en Coupe de France, l’ASSE pourrait offrir une opportunité à certains jeunes joueurs. En conférence de presse, Ian Cathro a confirmé sa volonté de s’appuyer sur les éléments du centre de formation. Mais l’entraîneur stéphanois a rappelé une exigence fondamentale : le maillot vert doit se mériter.

La Coupe de France pourrait permettre à plusieurs jeunes Stéphanois de se rapprocher du groupe professionnel. Avec les absences liées à la trêve internationale, Ian Cathro doit adapter ses solutions pour le déplacement de dimanche à Annecy.

Comme lors de la précédente fenêtre internationale, plusieurs éléments issus de la formation ont participé aux entraînements de l’équipe première. Une occasion de se montrer, mais pas une garantie de temps de jeu.

ASSE : Ian Cathro ouvre la porte aux jeunes

Interrogé sur la possibilité de faire appel à ces joueurs, le technicien écossais a confirmé qu’ils auraient leur chance.

« Ils auront l’opportunité. Comme la dernière pause internationale, un certain nombre de jeunes se sont entraînés avec nous. »

Pour Cathro, l’intégration des jeunes répond à une double exigence : valoriser le potentiel du centre de formation tout en maintenant un haut niveau de compétition.

« Une chose importante pour moi, c’est de mériter ces maillots. »

« Nous avons des jeunes joueurs que nous croyons avoir de haut potentiel. »

Les performances avec l’équipe réserve constituent un critère important dans les décisions du staff professionnel.

Un lien permanent entre la réserve et les professionnels

Cette intégration ne se limite pas aux périodes où plusieurs internationaux sont absents. Ian Cathro insiste sur le travail de fond réalisé entre les différentes composantes sportives du club.

L’adjoint Bryant Lazaro, qui suit régulièrement l’équipe réserve, participe à cette passerelle entre la formation et le groupe professionnel.

« On est très attentifs à la façon dont cette équipe réserve évolue, s’entraîne. »

Le dialogue avec son encadrement est particulièrement régulier.

« On a un dialogue quasiment quotidien avec leur staff. »

Pour Cathro, cette collaboration s’inscrit dans un projet qui dépasse les besoins immédiats de l’équipe première. Les jeunes joueurs doivent participer à la construction de l’avenir sportif de Saint-Étienne.

« Ces joueurs font partie de ce qu’on essaie de construire et qui va servir au prochain chapitre du club. »

La montée en Ligue 1 reste la priorité de l’ASSE

Malgré les possibilités offertes aux jeunes, Ian Cathro ne cache pas une certaine frustration concernant la programmation de cette rencontre pendant la trêve internationale.

« Je préférerais ne pas avoir à jouer de matchs officiels pendant cette semaine internationale. »

L’entraîneur rappelle ainsi l’objectif central de la saison.

« Il faut gagner, il faut monter en Ligue 1. »

La Coupe de France représente donc une occasion intéressante pour les jeunes du club, sans modifier la hiérarchie des priorités stéphanoises.

Reste à savoir lesquels parviendront à convaincre Ian Cathro de leur accorder du temps de jeu face à Rumilly-Vallières.