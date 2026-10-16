L’ASSE dispose de plusieurs jeunes talents qui frappent à la porte de l’équipe première. Alors que certains joueurs issus du centre de formation commencent à obtenir du temps de jeu, Ian Cathro a détaillé sa philosophie concernant leur intégration. L’entraîneur stéphanois se dit déjà confiant pour plusieurs d’entre eux, mais prévient : les opportunités devront se mériter. Un message fort envoyé aux espoirs du club, notamment à Adam Baallal et Nathan Kasia.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’AS Saint-Étienne, la valorisation des jeunes joueurs constitue l’un des axes importants du projet stéphanois. Le développement du centre de formation et la capacité à faire émerger de nouveaux talents représentent des enjeux majeurs pour les dirigeants.

Mais entre les performances avec les équipes de jeunes et les exigences du championnat de Ligue 2, le passage chez les professionnels reste une étape délicate.

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Interrogé sur la préparation de ses jeunes joueurs, Ian Cathro a livré un discours particulièrement intéressant sur sa manière de les accompagner vers le plus haut niveau.

ASSE : Ian Cathro estime que certains jeunes sont déjà prêts

Pour le technicien écossais, il existe une limite à ce que l’entraînement peut apporter à un jeune joueur. À un moment donné, seule la compétition permet de franchir un nouveau palier.

« À propos de ces jeunes joueurs, on ne peut pas les préparer totalement. Il y a un moment où, quand un joueur a affiché tout ce qu’il devait montrer à son entraîneur, il a juste besoin de rentrer sur le terrain et de faire ses preuves. »

Une déclaration qui laisse entrevoir de nouvelles opportunités pour les joueurs issus du centre de formation.

Ian Cathro assure d’ailleurs avoir déjà identifié plusieurs éléments capables de répondre aux exigences de l’équipe première.

« Je suis déjà assez confiant pour plusieurs de ces joueurs. Et je sais aussi qu’ils sentent tout le soutien du groupe derrière eux. »

Le message est encourageant. Certains jeunes Stéphanois semblent avoir suffisamment convaincu leur entraîneur pour prétendre à davantage de responsabilités.

ASSE : Quelle place pour les jeunes du centre sous Ian Cathro ?

Baallal et Kasia directement cités par Cathro

Dans son intervention, Ian Cathro a notamment évoqué Nadir Baallal et Nathan Kasia, deux joueurs qui tentent de se faire une place dans le groupe professionnell.

« On sera toujours là pour les développer, pour les aider à se construire, à les soutenir autant que possible. Et ensuite, quand je me sentirai en confiance vis-à-vis de ce que j’ai vu de leur part, c’est à ce moment-là que je choisirai de faire entrer en jeu un Baallal ou un Nathan Kasia. »

Le coach stéphanois insiste néanmoins sur une réalité incontournable : même lorsqu’un jeune joueur semble prêt, son adaptation au niveau professionnel reste impossible à garantir.

« Ensuite, vous les lancez dans le grand bain et finalement, on ne sait jamais. C’est à eux de répondre présent et de saisir cette chance. »

Une manière de rappeler que la confiance de l’entraîneur représente une première étape, mais que les performances sur le terrain restent déterminantes.

Un message clair envoyé aux jeunes du centre de formation

Au-delà des cas individuels, Ian Cathro a également rappelé son attachement à la formation stéphanoise.

L’entraîneur souhaite voir le club accompagner ses jeunes talents jusqu’à l’équipe première, avec l’ambition de les installer durablement au plus haut niveau.

« Ce que je peux dire à propos de nos jeunes joueurs, ceux qui sortent du centre de formation, c’est qu’on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir, pour les aider à se développer. On sera un club qui sera très fier d’arriver à construire ses joueurs et leur carrière pour qu’ils puissent représenter notre club. »

Mais cette volonté de faire confiance à la jeunesse ne signifie pas que les places seront distribuées automatiquement.

Ian Cathro a conclu son intervention par un avertissement sans ambiguïté.

« C’est quelque chose qu’ils doivent aller chercher, ils doivent le mériter. Et quand l’opportunité se présente, une fois qu’ils l’auront méritée, ce sera à eux de la saisir. »

Le principe est donc clairement établi : les jeunes auront leur chance s’ils démontrent qu’ils sont capables de répondre aux attentes du staff.

Dans une saison où l’ASSE ambitionne de retrouver la Ligue 1, Ian Cathro devra trouver le bon équilibre entre l’obligation de résultats immédiats et la volonté de développer les talents de demain.

Une chose est certaine : l’entraîneur stéphanois n’entend pas fermer la porte aux jeunes. Au contraire, il assure être déjà prêt à faire confiance à plusieurs d’entre eux. À condition qu’ils continuent à mériter leur place.