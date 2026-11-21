Impressionnante à Geoffroy-Guichard, l’ASSE affiche un visage moins convaincant loin de ses bases depuis le début de la saison. À deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, Ian Cathro a été interrogé sur ce contraste. L’entraîneur stéphanois refuse toutefois de faire du facteur domicile-extérieur la principale explication des difficultés rencontrées par son équipe.

ASSE : deux visages depuis le début de saison

Six victoires en six rencontres à Geoffroy-Guichard, contre trois succès, un nul et deux défaites à l’extérieur. Si l’ASSE occupe la tête du championnat de Ligue 2, ses performances diffèrent sensiblement selon le lieu de ses rencontres.

Le contraste est encore plus marqué sur le plan défensif. Les Stéphanois n’ont encaissé que deux buts dans le Chaudron, contre neuf en déplacement. De quoi s’interroger sur l’influence du public stéphanois, mais également sur la capacité des Verts à imposer leur jeu loin de leurs bases.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro privilégie une lecture tactique plutôt que psychologique.

« Nos résultats à l’extérieur qui sont moins bons, je ne l’explique pas forcément par le fait que la rencontre se joue loin de Geoffroy-Guichard. […] Ça va plutôt avoir à voir avec les difficultés que nous a causées l’adversaire plutôt que sur le fait que la rencontre se joue sur leur terrain. »

Ian Cathro pointe les difficultés tactiques des Verts

Le technicien écossais est notamment revenu sur les défaites concédées à Dunkerque et Guingamp. Selon lui, les difficultés rencontrées dans le pressing, les déséquilibres provoqués par les adversaires et les erreurs individuelles expliquent davantage ces contre-performances.

« C’était aussi le cas contre Dunkerque où, sur ce match, on n’aurait certainement pas dû perdre parce qu’on n’a peut-être pas été assez bons sur notre pressing, peut-être parce que notre adversaire a réussi à nous déséquilibrer. Et puis aussi en raison des quelques erreurs qu’on a commises. C’est aussi le cas contre Guingamp. »

Ian Cathro reconnaît néanmoins que le soutien du Chaudron aurait potentiellement pu changer le scénario de la fin de rencontre à Metz, où les Stéphanois avaient laissé échapper deux points.

« Peut-être que la seule rencontre où ce facteur domicile-extérieur a pu jouer, c’est la fin du match contre Metz. Peut-être qu’en fin de match, il y aurait une ambiance différente. »

Un choc spectaculaire entre Reims et l’ASSE ?

La confrontation entre le Stade de Reims et Saint-Étienne oppose deux formations séduisantes sur le plan offensif. De quoi promettre du spectacle au stade Auguste-Delaune ? Ian Cathro ne veut pas s’avancer et rappelle sa priorité : repartir de Champagne avec les trois points.

« Je ne sais pas si la rencontre sera spectaculaire. Ce qui m’intéresse, c’est vraiment tout simplement de gagner cette rencontre. On aime tous le football. On aime voir des joueurs talentueux sur le terrain et il y a une vraie raison pour que vous ayez cette attente sur un match qui serait prolifique parce qu’il y a des bons joueurs de chaque côté. »

« On espère que ça donnera une belle rencontre. On espère qu’on donnera notre part à cette rencontre. Et c’est vrai que les matchs qui laissent des souvenirs sont souvent ceux qui font vibrer les spectateurs avec ces grandes rencontres. »

Face à un adversaire ambitieux, et sans le soutien de ses supporters en raison de l’interdiction ministérielle de déplacement, l’ASSE aura samedi une belle occasion de démontrer sa capacité à s’imposer loin de Geoffroy-Guichard.