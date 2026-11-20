Rapidement devenu un élément incontournable du dispositif d’Ian Cathro, Aaron Csongvai s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’ASSE cette saison. De retour de sélection ce jeudi, le milieu de terrain hongrois a fait l’objet de nombreux éloges de la part de son entraîneur en conférence de presse. Le technicien écossais a tenu à saluer le travail de la cellule de recrutement stéphanoise, tout en alertant sur la gestion physique de son joueur.

Aaron Csongvai, une intégration express à l’ASSE

Il n’est jamais évident de changer de championnat, de découvrir un nouvel environnement et de devoir répondre aux exigences d’un club comme l’ASSE. Aaron Csongvai semble pourtant avoir franchi ces différentes étapes avec beaucoup de naturel. Une adaptation qui ne surprend pas Ian Cathro.

« Aaron, depuis son arrivée, fait vraiment du très bon boulot. Il s’est adapté vraiment très rapidement et, pour la compréhension que j’ai du joueur, je pense que ça explique aussi sa capacité à s’adapter rapidement. Aaron, c’est un joueur qui est mûr dans son process, qui était absolument prêt à entamer cette nouvelle étape dans sa carrière, à s’adapter à un nouveau pays, un nouveau championnat, à vivre avec les attentes qui pèsent sur le club important qu’il a rejoint. »

Le garant de l’équilibre des Verts

Au-delà de ses qualités, c’est surtout son importance dans le fonctionnement collectif de l’équipe que souligne Ian Cathro. Dans un système où les Stéphanois cherchent à imposer leur football, le Hongrois occupe un rôle stratégique, aussi bien dans la construction que dans la gestion des transitions adverses.

« Il a la responsabilité de l’équilibre de l’équipe, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. On compte sur lui pour maintenir cet équilibre du collectif. […] Son rôle, c’est vraiment celui de garantir l’équilibre de l’équipe et il le fait vraiment bien. »

Une vigilance particulière autour de Csongvai

Si Ian Cathro se montre satisfait du rendement de son milieu de terrain, le technicien écossais a néanmoins identifié un point de vigilance. Aaron Csongvai a débuté sa saison dès le mois de janvier. Une accumulation de rencontres qui pourrait finir par peser sur son organisme.

« Les deux ou trois prochains mois qui vont venir vont être difficiles à gérer. Parce que je tiens à le répéter, Aaron a commencé sa saison au mois de janvier. Il aura fait, quand on sera arrivé à la fin de la saison, une saison et demie au total. Plutôt que de lui demander davantage, je tiens juste à ce qu’il reste en bonne santé. »

Le staff stéphanois entend donc accompagner son joueur dans la gestion de cette charge de travail. Ian Cathro lui reconnaît encore des axes de progression, notamment dans sa vitesse de jeu, mais sa priorité reste pour l’heure de préserver son état physique.

Ian Cathro salue le recrutement de l’ASSE

Ian Cathro a également profité de cette conférence de presse pour adresser un message particulièrement positif à la cellule de recrutement des Verts.

« C’est surtout son profil, les caractéristiques qu’il a et la façon dont il peut arriver à répondre à notre plan de jeu, à notre projet de jeu. C’est aussi quelque chose que je tiens à dire ici devant vous. Je suis très content et très satisfait du travail que nos recruteurs et que le club ont fait sur la venue d’Aaron. Je suis reconnaissant d’avoir un joueur comme ça à ma disposition. »

Un bel hommage pour le milieu de terrain hongrois, mais également une validation du travail réalisé en interne. Aaron Csongvai apparaît aujourd’hui comme l’une des illustrations les plus convaincantes de la cohérence entre le recrutement stéphanois estival réussi et le projet de jeu d’Ian Cathro.