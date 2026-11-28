Pour ce ASSE – Villefranche, le 11 de départ a changé juste avant le début de la rencontre avec Augustine Boakye. De son côté, Joshua Duffus n’était pas présent dans le groupe stéphanois. Ian Cathro a apporté des précisions sur les deux situations après la victoire des Verts (5-0).

La soirée aurait pu être différente pour Augustine Boakye. Annoncé titulaire pour cette rencontre face à Villefranche, l’attaquant stéphanois n’a finalement pas participé à la large victoire de l’ASSE. Une absence de dernière minute qui a forcément suscité des interrogations. Présent en conférence de presse après la rencontre, Ian Cathro a expliqué les raisons de ce forfait. L’entraîneur écossais a également été interrogé sur l’absence de Joshua Duffus, qui ne figurait pas non plus sur la feuille de match. Des propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

ASSE : Augustine Boakye touché musculairement

Le forfait d’Augustine Boakye constitue une première incertitude pour le staff stéphanois. Alors qu’il était annoncé dans le onze de départ, le joueur a finalement dû déclarer forfait avant le coup d’envoi. Ian Cathro a confirmé que son absence était liée à un problème physique.

« Il a ressenti quelque chose de nature musculaire. Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir ce qu’il en est. On va lui faire passer des examens pour avoir plus d’informations », a expliqué le technicien après la rencontre.

Un discours prudent de la part de l’entraîneur de l’ASSE. Pour le moment, aucune précision n’a été apportée sur la nature exacte de cette gêne. Impossible donc de connaître la durée d’une éventuelle indisponibilité.

Le staff médical doit désormais procéder aux examens nécessaires pour déterminer l’origine du problème. Les résultats permettront notamment de savoir si le joueur souffre d’une simple alerte musculaire ou d’une blessure plus sérieuse.

Ian Cathro a également indiqué que le joueur n’était pas en mesure de tenir sa place pour cette rencontre : « Il n’était pas disponible pour cette rencontre. On verra à partir de demain ce qu’il en est. »

Les prochaines heures seront donc importantes. L’ASSE attend désormais les résultats des examens pour être fixée sur l’état de santé de son joueur. Son éventuelle présence pour les prochaines échéances dépendra des conclusions du staff médical.

Joshua Duffus absent pour une raison personnelle

Autre absence remarquée dans le groupe stéphanois : celle de Joshua Duffus. L’attaquant n’était pas présent pour affronter Villefranche. Une situation qui pouvait également interroger après les dernières apparitions du joueur sous le maillot vert.

Interrogé sur cette absence, Ian Cathro a apporté une réponse claire, tout en souhaitant préserver la vie privée de son joueur.

« Joshua est absent à cause d’un problème personnel. Je ne peux pas vous en dire plus », a simplement déclaré l’entraîneur de l’ASSE.

Le technicien n’a donc pas souhaité s’étendre sur le sujet. Aucun autre détail n’a été communiqué concernant la situation de l’attaquant. Il n’est notamment pas possible de savoir quand Joshua Duffus pourra retrouver le groupe stéphanois.

Deux absences qui auront donc marqué la préparation de cette rencontre face à Villefranche. Si les Verts ont parfaitement négocié ce 8e tour de Coupe de France avec une victoire 5-0, le staff devra désormais suivre deux dossiers distincts.