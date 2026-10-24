Leader de Ligue 2 après neuf journées, l’ASSE réalise un début de saison convaincant sous les ordres d’Ian Cathro. Mais l’entraîneur stéphanois ne semble pas particulièrement intéressé par les éventuels records ou distinctions liés au championnat.

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de marquer l’histoire du club à travers ses performances actuelles, le technicien écossais a répondu avec une pointe d’humour.

« Non, pour être sincère, c’est quelque chose auquel j’attache peu d’importance. Et si vous voulez que je réponde de manière un peu plus amusante à votre question, si je veux entrer dans l’histoire de ce club, ce n’est pas pour un événement qui se passera en Ligue 2. »

Une déclaration qui en dit long sur les ambitions de l’entraîneur stéphanois. Si l’objectif immédiat reste de retrouver l’élite, Ian Cathro entend manifestement inscrire son travail dans une perspective plus large.

Pour lui, le projet ne se résume pas aux résultats obtenus cette saison. Il s’agit aussi de construire une équipe capable de poursuivre sa progression dans les années à venir.

Pourquoi les entraînements se déroulent-ils à huis clos ?

Autre sujet abordé en conférence de presse : la fermeture régulière des séances d’entraînement au public.

Une décision qui peut susciter des interrogations chez les supporters, habitués à suivre leur équipe au centre sportif Robert-Herbin.

Ian Cathro a tenu à expliquer les raisons de ce fonctionnement.

« Il y a plusieurs raisons. La première, c’est de manière très simple. On a tout simplement besoin de travailler au calme et dans la discrétion. Ça n’a rien à voir avec le fait de vouloir se couper de notre public. »

Le technicien insiste sur la nécessité de préparer les rencontres dans les meilleures conditions.

« C’est une volonté de pouvoir nous préparer dans la discrétion aux rencontres qui nous attendent. Et la connexion au public et le fait de s’entraîner à huis clos, pour moi, sont deux choses différentes. »

L’ASSE prépare une nouvelle expérience pour ses supporters

Ian Cathro ne souhaite toutefois pas couper le lien entre l’équipe professionnelle et son public. Au contraire, l’ASSE travaille actuellement sur une nouvelle manière d’accueillir les supporters lors de certaines séances.

« Ce que nous voulons faire, c’est arriver à créer une nouvelle manière d’ouvrir nos séances d’entraînement pour que les personnes qui aiment le club puissent être satisfaites d’une meilleure manière. »

Cette réflexion ne date pas d’hier.

« C’est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Et on veut être capables de donner une expérience qui soit meilleure à ces supporters, pour que ce soit plus diversifiant, plus intéressant, plus inspirant aussi pour tous ces jeunes joueurs, pour tous ces enfants qui rêvent de football. »

L’entraîneur stéphanois voit notamment dans cette démarche une occasion de rapprocher les jeunes supporters de leur club.

« Et qui, peut-être, un jour, intégreront les rangs de notre centre de formation. Peut-être. »

Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué concernant ce nouveau dispositif. Mais le message de Cathro est clair : les entraînements à huis clos répondent à des impératifs sportifs et ne traduisent pas une volonté d’éloigner les supporters.

Entre ambitions à long terme et volonté de repenser la relation avec le public, Ian Cathro poursuit ainsi la construction de son projet à Saint-Étienne.

Source : conférence de presse d’Ian Cathro, 23 octobre 2026.