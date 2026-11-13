L’ASSE fait son entrée en Coupe de France ce dimanche face au GFA Rumilly-Vallières. À deux jours de ce rendez-vous, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avec un discours ambitieux. L’entraîneur stéphanois entend jouer cette compétition à fond, sans sacrifier les objectifs du championnat. Il a même évoqué la possibilité de remporter les deux compétitions, tout en reconnaissant l’immense difficulté d’un tel défi.

Leader de Ligue 2, l’ASSE s’apprête à retrouver la Coupe de France. Un rendez-vous que Ian Cathro ne considère pas comme une parenthèse dans la saison des Verts. Pour le technicien, chaque compétition mérite la même exigence et la même volonté de gagner.

ASSE : Ian Cathro évoque un incroyable doublé

Interrogé sur les ambitions stéphanoises dans cette Coupe de France, Ian Cathro a d’abord rappelé l’importance de l’histoire du club.

« Il faut respecter les compétitions et gagner ce prochain match de coupe qui nous attend. On a conscience de qui nous sommes, de ce qu’on veut faire et de l’histoire du club. »

L’entraîneur des Verts sait que Saint-Étienne possède un palmarès prestigieux dans cette épreuve. Un héritage qu’il souhaite honorer.

Mais Cathro ne veut surtout pas se fixer de limites. Sa philosophie consiste à chercher la victoire à chaque rencontre, quelle que soit la compétition.

« Si on arrive à faire ça en championnat et en coupe, on remportera les deux compétitions. Mais c’est vraiment quelque chose de très difficile. »

Une déclaration ambitieuse, qui ne constitue toutefois pas une promesse de doublé. Le technicien insiste avant tout sur le travail quotidien et la progression de son groupe.

« On est obsédé à l’idée de progresser chaque jour pour qu’à chaque rencontre on décroche une nouvelle victoire. »

Discours de façade ou volonté de changer le logiciel des clubs français parfois trop dans le calcul ?

Rumilly-Vallières impressionne l’entraîneur des Verts

Avant d’envisager un éventuel parcours, Saint-Étienne devra franchir l’obstacle Rumilly-Vallières. Et Ian Cathro ne sous-estime absolument pas son adversaire.

« C’est une équipe avec une animation offensive très intéressante. Offensivement forte. Ils ont de bons joueurs, avec une bonne organisation. »

« Je suis plutôt impressionné par cette équipe. On s’attend à un match qui ressemblera certainement à un match de coupe avec une rencontre disputée. »

Les Verts devront afficher le même sérieux qu’en championnat pour éviter une mauvaise surprise.

La magie de la Coupe de France touche aussi Cathro

Ian Cathro a également livré un discours plus personnel sur son attachement aux compétitions de coupe.

« Je suis toujours ce petit garçon qui adore le football. »

L’Écossais garde en mémoire l’émotion de ces rendez-vous, capables de mobiliser tout un pays et de créer des histoires inattendues.

« On a envie, nous, d’écrire aussi un chapitre en Coupe de France. »

Une ambition qui se heurte néanmoins à une première difficulté : plusieurs internationaux stéphanois sont retenus par leurs sélections pendant cette fenêtre FIFA.

Sur ce point, Cathro refuse de s’attarder sur ce qu’il ne maîtrise pas.

« Les dates FIFA ne sont pas dans notre contrôle. […] On doit respecter ces dates internationales. »

Malgré ces absences, le message de l’entraîneur est clair. L’ASSE ne compte pas choisir entre la L2 et Coupe de France. Elle veut avancer dans les deux compétitions, avec une première étape à franchir dimanche à Annecy.