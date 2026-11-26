Comment faire cohabiter João Ferreira et Kévin Pedro à l’ASSE ? La question se posait depuis plusieurs semaines. Ian Cathro semble avoir trouvé la réponse. En associant les deux défenseurs depuis quelques rencontres, le technicien écossais a transformé une situation de concurrence en véritable atout. Un choix qui lui offre aussi davantage de possibilités en cours de match.

Ian Cathro n’a plus besoin de choisir

Le retour en forme de João Ferreira aurait pu poser un problème à Ian Cathro. Installé dans le couloir droit depuis le début de saison, Kévin Pedro s’est imposé comme l’une des belles révélations stéphanoises. Difficile de sortir le jeune défenseur du onze. Pour autant, le Portugais avait lui aussi des arguments à faire valoir.

Fin octobre, João Ferreira avait évoqué cette concurrence devant la presse : « On ne joue pas l’un contre l’autre, mais on joue ensemble pour la même équipe. »

Ian Cathro semble avoir pris le Portugais au mot. En installant Pedro dans l’axe, à son poste de formation, l’Écossais permet aux deux hommes de s’exprimer dans des registres différents. Ferreira apporte ses qualités de projection dans le couloir droit, tandis que son jeune partenaire peut faire parler sa vitesse et sa solidité dans les duels.

Déjà convaincant lors de son passage en défense centrale face à Rodez, Pedro ne semble plus être une simple solution de dépannage.

ASSE : Un changement qui offre de la liberté à Cathro

L’intérêt de cette association ne se limite pas à la composition du onze de départ. Face à Laval, Ian Cathro avait choisi de lancer Chico Lamba à la place de João Ferreira. Kévin Pedro avait alors retrouvé le couloir droit. L’entraîneur des Verts a répété cette opération à Reims.

Ce choix présente plusieurs avantages. Cathro peut renouveler sa charnière centrale, modifier le profil de son latéral droit ou sortir un joueur averti sans bouleverser son organisation défensive. Pedro connaît les deux postes et peut basculer de l’un à l’autre en pleine rencontre.

Une souplesse précieuse pour le technicien écossais, alors que la concurrence s’intensifie au sein de la défense stéphanoise.

Plutôt que d’opposer Ferreira et Pedro, Cathro a trouvé le moyen de profiter des qualités de chacun. Et rien ne l’oblige à figer cette organisation. Selon l’adversaire et le scénario de la rencontre, l’Écossais peut faire évoluer sa défense tout en conservant des joueurs dans des rôles qu’ils maîtrisent.