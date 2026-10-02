Coéquipiers à l’ASSE, Aron Csongvai et Zuriko Davitashvili étaient adversaires ce vendredi soir à Budapest. La Hongrie et la Géorgie s’affrontaient pour la 3e journée de Ligue des nations, avec un même besoin de victoire après un début de campagne sans succès ni but marqué.

Pendant que l’ASSE prépare le déplacement à Rodez, deux de ses internationaux se retrouvaient face à face à la Puskás Aréna. Csongvai est déjà installé dans le onze de Marco Rossi. Davitashvili, lui, cherche encore sa place auprès d’un sélectionneur arrivé il y a quelques jours.

Un match à ne pas perdre pour la Hongrie et la Géorgie

Dans le groupe 2 de la Ligue B, les deux sélections abordaient ce rendez-vous avec exactement le même bilan : un point et aucun but inscrit en deux journées.

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Devant elles, l’Ukraine et l’Irlande du Nord ont déjà pris de l’avance. Une défaite à Budapest pouvait donc éloigner très tôt le perdant de la course à la première place, synonyme de montée en Ligue A.

La pression était encore plus forte côté géorgien. Battue par l’Irlande du Nord sur un but de Shea Charles à la 90e+9, la sélection s’est séparée de Willy Sagnol dès le lendemain. L’ancien joueur formé à Saint-Étienne était en poste depuis 2021. Il a été remplacé par Ramaz Svanadze, jusque-là entraîneur des Espoirs, nommé jusqu’à fin 2028. Ce match en Hongrie n’était que le deuxième de Svanadze sur le banc.

Deux Stéphanois, deux trêves très différentes

Arrivé cet été dans le Forez, Aron Csongvai confirme en sélection son bon début de saison avec les Verts. Il avait été titularisé lors des deux premiers matchs. Contre l’Ukraine, il a joué 66 minutes dans une défaite 0-1. En Irlande du Nord, il est resté 76 minutes sur le terrain pour un nul 0-0, avec un carton jaune avant la pause.

La situation de Zuriko Davitashvili est plus inconfortable. Malgré ses 54 sélections et son titre de meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, l’ailier stéphanois n’a été utilisé qu’en sortie de banc pendant ce rassemblement. C’était déjà le cas lors du nul 0-0 face à l’Ukraine, le premier match de Svanadze. Ce déplacement en Hongrie était donc une occasion de gagner du crédit auprès de son nouveau sélectionneur.

Résumé de la rencontre

La Hongrie s’est imposée 1-0. Davitashvili et Csongvai etaient remplaçants pour cette rencontre. Seul le géorgien a foulé la pelouse. Il est entré à 15 minutes de la fin.