À l’occasion du retour de la Ligue 2 BKT au stade Geoffroy-Guichard, l’ASSE a rendu hommage à deux anciens membres du club décédés récemment. André Guy et Kenzo Kies ont reçu un émouvant hommage de la part du Peuple Vert.

Avant le succès 2-0 face à Rodez, les pensées des 37 000 personnes présentes à Geoffroy-Guichard étaient dirigées vers André Guy et Kenzo Kies. Deux hommes qui ont connu un parcours à l’ASSE dans un passé plus ou moins lointain…

Kenzo Kies, une disparition tragique

Kenzo était un tout jeune footballeur né en 2005 et passé durant sept saisons à l’ASSE. Disparu tragiquement en juin dernier, le club lui avait rendu hommage sur ses réseaux sociaux : « La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à ceux, coéquipiers comme éducateurs, qui ont partagé un morceau de son aventure stéphanoise. Kenzo, dans les couloirs de L’Étrat, personne ne t’oubliera jamais. »

André Guy, un attaquant redoutable

Une figure de l’ASSE s’en est allée il y a quelques semaines. André Guy était un attaquant très efficace. Passé par Saint-Étienne entre 1962 et 1965, il a inscrit 45 buts sous la tunique Verte. Sous le maillot stéphanois, il a connu une promotion de la Division 2 vers la Division 1, puis un titre remporté en D1 dès la remontée du club !

Une minute d’applaudissements respectée par les supporters de l’ASSE

Supporters, joueurs, membres du staff de Rodez et de l’ASSE ont respecté une minute d’applaudissements en amont de la rencontre comptant pour la 8e journée de Ligue 2. Une belle manière de rendre hommage à ces deux hommes qui ont tous les deux porté la tunique Verte !