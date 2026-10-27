Le prochain adversaire de l’ASSE a retrouvé le sourire. Après trois défaites consécutives en Ligue 2, l’En Avant Guingamp s’est imposé sur la pelouse de Clermont (0-2), vendredi soir. Un succès particulièrement important pour Sylvain Ripoll, sous pression ces dernières semaines. Avant de recevoir les Verts, l’entraîneur breton a surtout retenu la réaction collective et la solidité défensive de ses joueurs.

L’ASSE est prévenue. Après avoir traversé une période délicate, l’En Avant Guingamp a retrouvé le chemin de la victoire à Clermont. Un déplacement qui a permis aux Bretons de mettre fin à une série de trois défaites consécutives face au Red Star, à Nancy et à Pau.

Les Guingampais ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un doublé de Samir Ben Brahim, auteur de deux buts en trois minutes (25e et 28e). Une avance conservée jusqu’au coup de sifflet final, malgré une seconde période plus difficile.

Ce succès met également fin à 277 jours sans victoire à l’extérieur pour l’EAG. Un résultat bienvenu à quelques jours de la réception de Saint-Étienne.

Avant l’ASSE, Sylvain Ripoll retrouve une équipe conquérante

Critiqué après les dernières contre-performances de Guingamp, Sylvain Ripoll a particulièrement apprécié le visage affiché par ses joueurs en première période.

« Notre première mi-temps est quand même très intéressante et consistante. On s’est créé des situations, on a joué juste, collectivement on était en place. Plus dur sur la seconde période, mais il faut aussi tenir compte de la période que l’on traverse. »

Si l’EAG n’a pas réussi à maintenir le même niveau de maîtrise après la pause, son entraîneur a préféré insister sur les progrès défensifs.

« Par contre, on a été irréprochables dans l’attitude défensive. On a senti une équipe compacte et disciplinée, qui a fait des efforts. Ces attitudes sont à souligner. »

Une satisfaction importante pour une formation qui avait éprouvé des difficultés à préserver sa cage depuis le début de saison.

« On n’avait pas toujours été solides. Mais ce soir, oui »

Pour Sylvain Ripoll, cette victoire s’est construite autour d’une discipline collective retrouvée. Un élément essentiel à l’approche de la réception de l’ASSE, dont la force offensive constitue un défi autrement plus important.

« Je salue les attitudes défensives. On aurait aimé faire mieux, mais on a montré d’autres valeurs tout aussi importantes. »

L’entraîneur breton a également reconnu les difficultés physiques rencontrées par son équipe dans les dernières minutes.

« Physiquement, c’était très dur en fin de match. Pour tenir le ballon, il faut de l’énergie et on en manquait. »

Mais Guingamp a tenu, décrochant seulement son deuxième match sans encaisser de but cette saison en championnat.

« Un second clean sheet cette saison. On n’avait pas toujours été solides. Mais ce soir, oui. Et toute l’équipe a fourni beaucoup d’efforts. »

Dans des propos rapportés par Ouest-France, Ripoll a également insisté sur la réaction d’orgueil de son groupe après trois semaines difficiles.

« Tout le monde était affecté, déçu, de ces trois derniers matches qui ont noirci très nettement notre début de saison. Il y avait une vraie volonté du groupe de montrer ce dont ils sont capables et qu’ils sont hautement concernés. »

Avant de poursuivre :

« Ce soir, on a été capables de le formaliser par du contenu en première mi-temps et une vraie mentalité en deuxième. On a senti un véritable état d’esprit d’équipe. »

Guingamp – ASSE : Kielt souligne une réaction collective

Du côté des joueurs, le soulagement était également palpable. Kielt a rappelé l’importance de cette rencontre pour un groupe qui restait sur trois revers consécutifs.

« C’était un match super important, on voulait se relancer. On restait sur trois défaites. On s’est tous poussés les uns les autres à s’encourager. C’était le mot d’ordre avant le match. »

Le joueur guingampais a notamment mis en avant l’apport de l’ensemble de l’effectif.

« L’état d’esprit a été bon. Les entrants ont fait un bien fou. On savait que ça serait hyper important pour sortir la tête de l’eau, on s’est mis le cul par terre. »

Des déclarations qui confirment la volonté de réaction des Bretons, bien décidés à ne pas laisser leur mauvaise série s’installer.

L’ASSE devra se méfier d’un adversaire relancé

Cette victoire ne règle évidemment pas toutes les difficultés rencontrées par Guingamp depuis le début de saison. Les Bretons ont encore montré certaines limites dans la conservation du ballon et leur capacité à maintenir une intensité élevée pendant 90 minutes.

Mais l’EAG a retrouvé des ingrédients qui lui avaient manqué lors de ses précédentes sorties : de la discipline, de la solidarité et une capacité à défendre collectivement son avantage.

Pour l’ASSE, le déplacement à Guingamp s’annonce donc face à un adversaire qui vient de retrouver un peu de confiance. Les hommes d’Ian Cathro, leaders après leur victoire contre Nantes (1-0), devront notamment trouver les solutions pour désorganiser un bloc breton qui vient de montrer sa capacité à résister.

Une rencontre qui permettra de mesurer si la réaction guingampaise observée à Clermont constitue un simple sursaut ou le début d’un véritable redressement.

Sources : déclarations d’après-match de Sylvain Ripoll et Kielt ; Ouest-France, 24 octobre 2026.

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