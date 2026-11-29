Une semaine après le fiasco du déplacement des supporters stéphanois à Reims, la colère ne retombe pas. À l’occasion du huitième tour de Coupe de France opposant l’ASSE au FC Villefranche Beaujolais ce samedi soir, les Green Angels ont profité de leur retour à Geoffroy-Guichard pour adresser un message particulièrement virulent aux autorités.

Si les hommes d’Ian Cathro avaient réalisé une belle opération sportive en s’imposant à Reims (0-1) la semaine dernière, près d’un millier de supporters stéphanois avaient été privés de cette rencontre après avoir effectué plusieurs centaines de kilomètres.

Contraints de faire demi-tour à proximité du stade Auguste-Delaune malgré les démarches entreprises devant la justice, les supporters des Verts n’entendent pas tourner la page.

Ce samedi soir, les Green Angels ont ainsi déployé une banderole en bas du Kop Sud, comme le rapporte le compte Ferveur Verte sur X.

« 1 000 Stéphanois en route pour Reims et la cuve à pisse déborde sur l’État de droit ! »

Le message a le mérite d’être clair. Il est passé.

ASSE : Le Peuple Vert attend toujours des réponses

Cette nouvelle prise de position intervient quelques jours après la publication d’un communiqué commun des Magic Fans, des Green Angels, des Indépendantistes Stéphanois 98 et de l’Union des supporters stéphanois. Les quatre associations avaient notamment annoncé leur intention de poursuivre leur combat sur le terrain juridique. Une décision compréhensible au regard du traitement infligé.

De son côté, la Fédération des Associés Supporters a également interpellé les autorités à travers une lettre ouverte publiée le 24 novembre. Douze de ses sections, représentant 162 personnes, avaient été pénalisées par les restrictions de déplacement.

La direction de l’ASSE avait elle aussi réclamé des explications aux autorités. En attendant, les Green Angels comptent bien entretenir la mobilisation dans les tribunes du Chaudron. Cette histoire ne fait donc que commencer et risque de durer probablement encore pour plusieurs semaines.