Profitant de la trêve internationale, la rédaction de Peuple Vert fait le point sur le début de saison des joueurs prêtés par l’ASSE. Ils sont neuf à avoir pris la direction d’un autre club. Entre prêts avec ou sans options d’achats, départs en France ou à l’étranger… bilan complet des Verts expatriés.

L’ASSE a prêté plusieurs joueurs durant le mercato estival. Des éléments titulaires ou utilisés en Ligue 2 la saison passée sont partis rejoindre des championnats étrangers. On peut notamment penser à Lucas Stassin, Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan. Plusieurs jeunes sont également partis pour prendre de l’expérience. Luan Gadegbeku, Axel Dodote et Strahinja Stojkovic. Enfin Pierre Ekwah qui n’a pas porté le maillot Vert l’an passé a lui rejoint l’AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 1.

1. Lucas Stassin (ASSE) (FC Séville – LaLiga)

Temps de jeu : 3 matchs (2 titularisations), 195 minutes. Prêt avec OA.

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Prêté en Liga au FC Séville, en fin de mercato l’attaquant belge de 21 ans a rapidement découvert les exigences du championnat espagnol. Aligné d’entrée lors de deux rencontres consécutives (notamment face à Valence et au Deportivo La Corogne), le jeune avant-centre a vu son élan coupé net. Touché au niveau de l’adducteur droit lors du déplacement à La Corogne, Stassin a contracté une blessure myofasciale. Un coup d’arrêt préjudiciable qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines alors qu’il s’installait dans le onze andalou.

Lucas Stassin avait d’ailleurs parfaitement réussi ses débuts en inscrivant un but quelques minutes après son entrée en jeu. Prêté avec une option d’achat de 25 M€, il aura certainement l’opportunité de se montrer à plusieurs reprises cette saison.

2. Igor Miladinovic (Partizan Belgrade – Super liga Srbije)

Temps de jeu : 5 matchs (5 titularisations), 1 but, 1 passe décisive, 386 minutes. Prêt avec OA.

Le retour aux sources fait un bien fou à Igor Miladinovic. De retour en Serbie sous les couleurs du Partizan Belgrade, le milieu offensif de 23 ans s’est immédiatement imposé comme le maître à jouer de son équipe. Titulaire indiscutable sous les ordres de Saša Ilić, il a déjà certaines stats avec 1 but et 1 passe décisive en 5 rencontres de championnat. Son entraîneur s’est d’ailleurs montré dithyrambique en conférence de presse :

« Il est certain que Miladinović est un atout pour le Partizan, comme en témoignent ses performances lors des derniers matchs. Il apporte beaucoup. »

3. Pierre Ekwah (AJ Auxerre – Ligue 1)

Temps de jeu : 3 matchs (0 titularisation), 35 minutes. Prêt avec OA.

La situation reste très complexe pour Pierre Ekwah. Après s’être retrouvé en marge du projet stéphanois cet été sous Ian Cathro et non-désirés par les ultras de l’ASSE, le milieu de 24 ans pensait se relancer en prêt du côté d’Auxerre en Ligue 1. Pour l’instant, le milieu défensif doit se contenter de miettes : zéro titularisation au compteur et seulement 35 minutes accumulées à travers trois apparitions en fin de rencontre (contre Lyon, Nice et Brest). Une période de rodage obligatoire pour retrouver du rythme.

4. Ebenezer Annan (ASSE) (FC Rapid 1923 – SuperLiga Roumanie)

Temps de jeu : 3 matchs (3 titularisations), 218 minutes. Prêt avec OA.

Prêté en Roumanie au FC Rapid 1923, le latéral gauche ghanéen de 24 ans prend progressivement ses marques. Après avoir manqué la première rencontre suivant son arrivée, Annan vient d’enchaîner trois titularisations consécutives dans son couloir gauche face à Otelul Galati, le FC Voluntari et le FC Argeș. Utilisé autour de 70 à 80 minutes par rencontre, il engrange du temps de jeu au sein d’une formation du haut de tableau roumain.

5. Aïmen Moueffek (Cádiz CF – LaLiga2)

Temps de jeu : 0 match, 0 minute. Prêt avec OA.

L’expérience espagnole tarde à démarrer pour Aïmen Moueffek. Prêté à Cádiz CF en deuxième division espagnole, le milieu de terrain de 25 ans formé à l’Étrat n’a pas encore disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Hors du groupe lors de ses deux premières semaines, il a assisté depuis le banc de touche aux deux dernières sorties de sa formation contre Girona et Tenerife. Il attend toujours d’honorer son baptême du feu en LaLiga2.

6. Luan Gadegbeku (ASSE) (Pau FC – Ligue 2)

Temps de jeu : 5 matchs (1 titularisation), 1 passe décisive, 123 minutes. Prêt sans OA.

Prêté dans le Béarn au Pau FC pour s’aguerrir aux joutes de la Ligue 2, le jeune milieu stéphanois de 19 ans connaît un apprentissage rythmé par de petites entrées en jeu. Utilisé lors de cinq rencontres, il n’a pour le moment pas pu s’imposer. La rencontre où il a eu le plus de temps de jeu était cella face à Nancy le 21 août dernier (45′). Le jeune milieu prêté par l’ASSE est resté sur le banc lors de la dernière journée face à Dunkerque.

7. Axel Dodote (Pau FC – Ligue 2)

Temps de jeu : 6 matchs (5 titularisations), 1 passe décisive, 472 minutes. Prêt sans OA.

À l’inverse de Gadegbeku, Axel Dodote a rapidement trouvé sa place dans le paysage béarnais. Le jeune défenseur central de 19 ans s’est imposé dans la charnière de Pau aux côté de son capitaine Anthony Briançon avec déjà 5 titularisations au compteur sur 6 matchs disputés. Malgré un récent passage sur le banc face à Dunkerque, Dodote accumule un temps de jeu précieux en Ligue 2 (472 minutes).

8. Strahinja Stojkovic (OFK Beograd – Super liga Srbije)

Temps de jeu : 0 match, 0 minute. Prêt sans OA.

Envoyé en Serbie pour trouver du temps de jeu au OFK Beograd, le jeune latéral droit de 19 ans n’a pas encore disputé la moindre minute en championnat. Pas retenu dans le groupe lors du spectaculaire revers contre le Radnički Niš (3-5), Stojkovic doit encore cravacher à l’entraînement pour décrocher ses premières minutes en Super Liga.

9. Jebryl Sahraoui (SC Aubagne Air-Bel – Ligue 3)

Temps de jeu : 7 matchs (6 titularisations), 1 but, 545 minutes. Prêt sans OA.

Parti s’aguerrir en Ligue 3 au SC Aubagne aux côtés de l’ex-portier stéphanois Issiaka Touré et de l’attaquant Karim Cissé, Jebryl Sahraoui réalise une entame de championnat très convaincante. Le milieu de terrain de 21 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu provençal (6 titularisations sur 7 matchs disputés). Buteur lors de la victoire face à Bourg-en-Bresse (2-0), Sahraoui enchaîne les prestations complètes. Il cumule déjà 545 minutes de temps de jeu.