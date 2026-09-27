Pas de match pour les Verts cette semaine. Ces derniers jours ont pourtant permis à Ivan Gazidis de s’exprimer et à Jean-Michel Larqué de lui répondre. Voici les quatre infos de la semaine qu’il ne fallait pas manquer !

La prise de parole d’Ivan Gazidis constitue l’un des temps forts de la semaine. Dans un long entretien publié mercredi par L’Équipe, le président de l’ASSE a précisé la manière dont Kilmer Sports Ventures entend développer le club. La remontée en Ligue 1 reste l’objectif immédiat, mais elle ne doit pas conduire la direction à prendre des décisions qu’elle jugerait mauvaises pour les saisons suivantes.

« Nous ne voulons pas tout sacrifier pour être promus cette année », a notamment déclaré Gazidis. Il défend des dépenses ciblées sur les joueurs, mais aussi sur les terrains, la préparation physique, le staff et les autres structures du club. Selon lui, les investissements déjà réalisés donnent à l’ASSE la possibilité de ne pas vendre un joueur dans l’urgence.

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Le passage le plus engageant de cet entretien concerne peut-être la responsabilité de la direction actuelle. Gazidis estime que cette saison est la première où les décideurs de Kilmer peuvent considérer l’effectif, l’entraîneur et le staff comme le résultat de leurs propres choix. Ian Cathro a été nommé cet été et le groupe a largement évolué. La feuille de route détaillée par le président stéphanois sera donc confrontée aux résultats des prochains mois : le temps de construire demeure nécessaire, mais le projet entre aussi dans une phase où il doit convaincre sur le terrain.

Cardona collectionne les réussites !

Irvin Cardona a commencé la semaine avec une récompense individuelle. L’attaquant de l’ASSE a remporté le trophée UNFP de joueur du mois d’août en Ligue 2 avec 60 % des suffrages. Son coéquipier Jakob Breum a pris la deuxième place avec 25 %. Lors des quatre premières journées, Cardona avait inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Son doublé à Sochaux, dès l’ouverture du championnat, avait lancé cette série.

Jeudi, le Stéphanois a également pesé sur la victoire de Malte en Andorre (2-1). Menée au score, sa sélection a égalisé grâce à Cardona. L’attaquant a ensuite servi Teddy Teuma sur le but décisif.

De quoi prolonger son début de saison avec l’ASSE, sans toutefois effacer un point de vigilance : Cardona n’a pas marqué lors des deux dernières rencontres de championnat, à Dunkerque puis à Metz. Son efficacité à la reprise comptera pour des Verts qui doivent retrouver la victoire après ces deux déplacements. Le prochain match est fixé au samedi 10 octobre contre Rodez, à Geoffroy-Guichard.

Larqué répond aux ambitions de Gazidis

Deux jours après la publication de l’entretien de Gazidis, Jean-Michel Larqué nous a livré en exclusivité son regard sur le début de saison. L’ancien capitaine juge l’équipe un peu plus forte que celle de la saison passée, mais se garde de conclure après sept journées. Les Verts ont pris 16 points sur 21 possibles ; la défaite à Dunkerque et le nul à Metz ont toutefois montré qu’ils pouvaient laisser échapper des résultats à l’extérieur.

Larqué s’inquiète surtout du nombre de buts encaissés. Il estime que cette fragilité peut coûter cher dans la course à la montée et rappelle la nécessité de prendre des points loin de Geoffroy-Guichard. Interrogé sur la concurrence entre Gautier Larsonneur et Mamour Ndiaye, il ne réclame pas un changement immédiat : il dit ne pas assister aux entraînements et laisse au staff le soin de choisir le gardien le plus performant.

Ses propos sur Kilmer répondent plus directement au discours de Gazidis. Larqué ne conteste pas l’intérêt de moderniser le club, mais insiste sur l’ordre des priorités : « La priorité des priorités, c’est le terrain. » Que ce soit Gazidis ou Larqué, les deux hommes vident le même objectif : construire un club plus solide dans la durée, tout en obtenant cette saison les résultats nécessaires à la remontée.

Les Vertes font tomber Nantes

Pendant que la Ligue 2 observe une pause, l’équipe féminine a signé le résultat stéphanois de la semaine. Samedi, les joueuses de Yannick Chandioux ont battu le FC Nantes 2-0 en Coupe LFFP au stade Salif-Keita. Nantes évolue en Première Ligue, une division au-dessus de l’ASSE.

Les Nantaises ont davantage tenu le ballon en première période, sans parvenir à prendre l’avantage. Les Stéphanoises se sont ensuite créé les occasions les plus nettes. Le triple changement offensif de Chandioux à l’heure de jeu a apporté davantage de présence devant le but. Inna Hlushchenko a ouvert le score dans le temps additionnel, avant que Sarah Cambot ne scelle la victoire quelques minutes plus tard. Les deux buteuses avaient commencé la rencontre sur le banc.

Ce succès contre Nantes s’inscrit dans une série positive pour les Vertes. Elles avaient remporté leur premier match de championnat à Bourges (3-0) le week-end précédent et comptent désormais deux victoires en deux rencontres de Coupe LFFP. Il faudra attendre le 18 octobre et la réception de Metz pour les revoir en compétition.