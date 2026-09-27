Gautier Larsonneur traverse une période délicate avec l’ASSE. Après le nul concédé à Metz (2-2), les performances du gardien stéphanois continuent d’interroger. Laurent Roussey, ancien entraîneur des Verts estime que le portier doit désormais prendre conscience de son niveau actuel et se remettre en question pour retrouver son meilleur visage.

La hiérarchie est claire dans les cages de l’ASSE. Gautier Larsonneur reste le numéro un, mais son début de saison ne répond pas totalement aux attentes placées en lui.

La rencontre face au FC Metz a encore alimenté les interrogations. Alors que Saint-Étienne menait 2-0, les Verts ont finalement été rejoints (2-2). Et la prestation de Larsonneur n’a pas convaincu l’ancien entraîneur stéphanois interrogé sur sa situation.

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ASSE : Larsonneur doit « se remettre en question »

Pour l’ancien coach, la première mission du staff consiste à accompagner son gardien et à lui permettre de retrouver la confiance qui a pu faire sa force.

« Si c’est ton numéro 1, il va falloir lui redonner cette confiance. Et ça peut passer par des entretiens. »

Mais l’accompagnement ne peut pas tout résoudre. Selon lui, Gautier Larsonneur doit également effectuer son propre constat sur ses performances actuelles.

« Il doit aussi prendre conscience qu’il n’est pas au niveau qui est le sien. On dit toujours qu’on est capable de changer ce que tu es capable d’entendre. Si tu penses que tu es le meilleur, tu ne te remettras pas en cause. »

Le message est particulièrement clair. Il ne s’agit pas de remettre en question les qualités intrinsèques du gardien, mais de constater l’écart entre son niveau habituel et celui affiché actuellement.

ASSE : Larsonneur en grande difficulté statistiquement

« Il n’est pas dans sa meilleure condition »

La suite est tout aussi directe.

« Aujourd’hui, force est de constater qu’il n’est pas dans sa meilleure condition. Il faut vraiment qu’il se remette en question s’il veut continuer à performer pour cette équipe et aller chercher les objectifs qui sont ceux du club. »

Dans une saison où l’ASSE vise les premières places de Ligue 2, les performances de son gardien auront nécessairement leur importance. Larsonneur possède l’expérience de ce championnat et un statut fort dans le vestiaire. À lui désormais de retrouver la régularité qui lui a permis de s’installer durablement dans le but stéphanois.

Concernant sa dernière sortie à Metz, le jugement de l’ancien entraîneur des Verts est sans détour : « Il est difficilement défendable sur ce match face à Metz. »

Une critique forte, mais accompagnée d’une piste : maintenir la confiance du numéro un tout en l’incitant à analyser lucidement ses performances. Pour Gautier Larsonneur, la réponse est désormais attendue sur le terrain.