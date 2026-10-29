L’ASSE vient de communiquer officiellement sur la blessure de Gautier Larsonneur. Touché lors de la victoire contre Rodez (2-0), le 11 octobre dernier, le gardien stéphanois souffre d’une entorse isolée du genou droit. Une blessure qui nécessitera plusieurs semaines de soins et de rééducation avant d’envisager un retour à la compétition.

Les nouvelles sont désormais officielles concernant Gautier Larsonneur. Absent lors des deux dernières rencontres de l’ASSE, le capitaine stéphanois va devoir patienter avant de retrouver les terrains. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club a précisé la nature exacte de sa blessure et les prochaines étapes de sa récupération.

ASSE : une entorse du genou droit confirmée pour Larsonneur

Le portier des Verts avait été contraint de quitter ses partenaires lors de la réception de Rodez, comptant pour la huitième journée de Ligue 2. Victime d’un choc sur une situation défensive, il n’avait pas pu terminer la rencontre remportée 2-0 par Saint-Étienne.

Les examens médicaux ont permis d’établir un diagnostic précis. Gautier Larsonneur souffre d’une entorse isolée du genou droit.

Dans son communiqué, l’ASSE indique que son gardien devra d’abord observer une période de soins avant de commencer un programme de reprise spécifique.

Le club précise également que ce protocole ne lui permettra pas de retrouver la compétition avant plusieurs semaines. Aucune date précise de retour n’a été communiquée.

Mamour Ndiaye va poursuivre son intérim

Cette indisponibilité prolongée devrait permettre à Mamour Ndiaye de poursuivre son intérim dans les buts stéphanois. Le jeune gardien a jusqu’ici parfaitement répondu présent lors de ses deux premières titularisations en championnat.

Face au Red Star (1-0) puis contre Nantes (1-0), Ndiaye a conservé sa cage inviolée, contribuant à deux succès importants dans la course à la montée.

Il devrait donc être une nouvelle fois sollicité samedi soir sur la pelouse de Guingamp, même si Ian Cathro devra confirmer son choix.

Pour Gautier Larsonneur, l’objectif est désormais de suivre les différentes étapes de récupération sans précipiter son retour. L’ASSE devra composer sans son gardien titulaire pendant plusieurs semaines, mais peut déjà s’appuyer sur un intérim rassurant.

Source : communiqué officiel de l’AS Saint-Étienne, 29 octobre 2026.