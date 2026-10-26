La victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0) a donné lieu à des scènes de liesse impressionnantes à Geoffroy-Guichard. Mais les engins pyrotechniques utilisés dans les tribunes ont provoqué une vive réaction d’Edward Jay. En direct sur RMC, le journaliste a dénoncé une situation qu’il juge particulièrement dangereuse, jusqu’à s’interroger sur les conditions d’introduction des fumigènes et pétards dans le stade.

Le Chaudron a explosé samedi soir. Grâce à un but d’Augustine Boakye inscrit à la 89e minute, l’ASSE a arraché une victoire précieuse contre le FC Nantes. Un succès qui conforte les Stéphanois à la première place de Ligue 2, avec huit victoires en dix rencontres.

Mais au moment où Geoffroy-Guichard célébrait ce dénouement, l’utilisation d’engins pyrotechniques a suscité l’inquiétude des journalistes de RMC. Présent en tribune de presse, Edward Jay a livré un témoignage critique sur les événements.

ASSE : Edward Jay dénonce une situation « très, très dangereuse »

Le journaliste n’a pas caché son inquiétude face aux fumigènes, pétards et autres engins pyrotechniques utilisés dans les tribunes stéphanoises.

« Franchement, c’est très, très dangereux. Je ne vais pas dire qu’ils tombent pas très loin de nous, on est en tribune de presse, mais il y a des gens qui sont pas très loin dans les tribunes d’à côté. »

Edward Jay a également décrit les difficultés rencontrées pour apaiser la situation. « Alors on essaye de calmer un peu tout le monde, mais c’est difficile, difficile. »

Au-delà du spectacle offert par les tribunes, le journaliste s’inquiète avant tout des risques pour les spectateurs présents à proximité.

ASSE : « C’est souvent fou avec les Magic, mais là c’était encore au-dessus »

« Comment ces fumigènes et ces pétards ont pu rentrer dans le stade ? »

Edward Jay a ensuite soulevé une question : celle des contrôles et de la sécurité aux entrées de Geoffroy-Guichard.

« Et moi, je pose une question. Comment ces fumigènes et comment ces pétards et ce feu d’artifice ont pu rentrer dans le stade ? Ça, c’est toujours la même question. »

Le journaliste est même allé plus loin dans ses interrogations.

« Est-ce qu’il y a une complicité au niveau du club ? Comment ça se passe ? Mais ce n’est pas possible. »

Il convient toutefois de préciser qu’Edward Jay formule ici une interrogation : aucun élément dans ses déclarations ne permet d’établir une quelconque complicité de l’ASSE dans l’introduction des engins pyrotechniques.

ASSE : « Il y a quelqu’un qui a été gravement blessé avec ce genre de choses »

Pour justifier son inquiétude, Edward Jay a évoqué un souvenir personnel remontant aux années 1990, lors d’une rencontre disputée à Lyon.

« Pour avoir vécu un match à Lyon il y a très, très longtemps, c’était dans les années 90, je n’étais encore pas journaliste, il y a quand même quelqu’un qui a été gravement blessé avec ce genre de choses-là. »

Avant de condamner les événements observés à Geoffroy-Guichard.

« Et donc là, c’est intolérable ce qui se passe, même si peut-être que le match va repartir, mais on risque d’en reparler. »

Une réaction qui tranche avec les commentaires admiratifs suscités par l’ambiance du Chaudron au moment du but stéphanois.

Une lourde amende à venir pour l’ASSE ?

Enfin, Edward Jay a estimé que les incidents pourraient avoir des conséquences financières pour le club.

« Il va y avoir une immense amende, déjà pour le club. […] La comptabilité de Saint-Étienne va sûrement avoir une ligne à soustraire dans ses comptes pour tout ce qui se passe actuellement. »

À ce stade, il s’agit d’une simple anticipation du journaliste et non d’une sanction officiel. Les éventuelles suites disciplinaires dépendront des instances compétentes.

Sportivement, la soirée restera celle d’une huitième victoire en dix journées et d’un nouveau succès arraché dans les dernières minutes. Mais les déclarations d’Edward Jay rappellent que les célébrations pyrotechniques peuvent aussi exposer l’ASSE à des critiques et à d’éventuelles sanctions.

Entre la ferveur qui fait la réputation de Geoffroy-Guichard, le spectacle époustouflant et les impératifs de sécurité, le débat reste entier. Chacun se fera son avis.

Source : intervention d’Edward Jay sur RMC lors d’ASSE – FC Nantes.