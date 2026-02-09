Le groupe professionnel n'est pas le seul à être touché par les blessures à l'ASSE. Les différentes équipes de la formation stéphanoise ne sont pas épargnées non plus. La réserve vient notamment de perdre Helmi Ben Tiba pour les prochains mois.

Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Florian Tardieu... L'ASSE doit composer avec plusieurs blessés pour les rencontres à venir. Une équation pas évidente pour Philippe Montanier, qui vient de prendre le groupe en main ces derniers jours. Un joueur de la réserve s'est également blessé récemment à l'entraînement.

Fin de saison pour Helmi Ben Tiba

Arrivé au club en 2016 en provenance de Villefranche-sur-Saône, Helmi Ben Tiba a franchi les paliers à l'ASSE. Techniquement facile des deux pieds, l'ailier présente un profil intéressant avec de vraies qualités de percussion. Changements de rythme, dribbles, volonté de provoquer : il fait partie de ces joueurs capables de faire basculer une rencontre. Sa progression a toutefois été freinée par plusieurs blessures ces dernières saisons. Helmi Ben Tiba reste également un joueur irrégulier, capable de fulgurances mais pas aussi fiable que d'autres éléments nés en 2007 comme Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou Axel Dodote, qui ont tous signé leur premier contrat professionnel.

Cette saison, l'ailier de 19 ans a évolué avec les U19 Nationaux et la réserve des Verts, principalement dans un rôle de supersub. S'il espérait probablement s'imposer comme un titulaire en National 3, Helmi Ben Tiba devra malheureusement repousser ses espoirs à la saison prochaine. En effet, le jeune offensif formé au club s'est blessé au ménisque. Opéré avec succès mercredi dernier, il manquera l'intégralité de la seconde partie de saison selon nos informations. Son objectif sera de revenir en forme pour le début de l'exercice 2026-2027, afin de passer un cap. D'autant plus qu'il entamera alors sa dernière année de contrat stagiaire sous le maillot Vert.

L'équipe de Peuple-Vert lui souhaite un prompt rétablissement !