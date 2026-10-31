L’ASSE se déplace sur la pelouse de Guingamp ce samedi soir. Les Verts seront en quête d’une quatrième victoire de rang en Ligue 2. Voici la composition que devrait choisir Ian Cathro pour cette affiche de la onzième journée de la saison 2026-2027.

Il aura fallu être patient face aux canaris, le week-end dernier, mais l’ASSE est allée obtenir son cinquième succès en autant de réceptions cette saison. C’est cette fois en Bretagne, que les Verts se déplacent ce samedi pour aller défier l’EA Guingamp. Ian Cathro et ses hommes n’ont qu’un objectif, aller chercher une quatrième victoire consécutive pour conforter leur avance en tête.

Larsonneur fixé sur la nature de sa blessure

À l’approche du déplacement sur la pelouse de Guingamp, le staff médical de l’ASSE continue de déplorer quelques absences. Heureusement, les deux joueurs qui ont du être soignés face à Nantes sont aptes pour ce week-end

Touchés lors de la réception des Jaunes et Verts, Kévin Pédro et Julien Le Cardinal ont donné quelques frayeurs au staff. Fort heureusement, il ne s’agit que de simples petits bobos sans gravité. Les deux défenseurs stéphanois seront bien disponibles pour tenir leur rang dans les Côtes-d’Armor. Absent face aux canaris, Sohaib Naïr est rétabli de sa maladie et devrait retrouver ses anciens partenaires ce week-end.

En revanche, les nouvelles sont bien moins rassurantes concernant Gautier Larsonneur. Victime d’une entorse au genou droit, le portier titulaire de l’ASSE sera éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Une indisponibilité prolongée qui interroge sérieusement sur sa capacité à rejouer avant 2027. De son côté, Tamar Svetlin reste lui aussi bloqué à l’infirmerie et manquera à l’appel pour cette échéance à venir.

L’ASSE retrouve un défenseur

Après deux rencontres comme titulaire dans les buts des Verts, Mamour Ndiaye n’a pour l’heure jamais vu un ballon franchir sa ligne de but. Le portier sénégalais s’est montré rassurant lors de ses premières apparitions avec l’ASSE. Le jeune gardien souhaite désormais faire la passe de trois en Bretagne.

En défense, Kévin Pédro, à nouveau titulaire dans l’axe face à Nantes, devrait retrouver le couloir droit. Encore auteur d’une percée décisive le week-end dernier, le congolais s’impose comme un facteur X du collectif d’Ian Cathro.

La guérison de Sohaib Naïr devrait lui permettre de retrouver l’axe face à son ancien club. Le défenseur recruté par l’ASSE cet été devrait à nouveau être associé à son capitaine, Julien Le Cardinal dans l’axe. Ben Old ne devrait pas compléter cette ligne défensive. Le néo-zélandais, qui n’a pas brillé face aux canaris, devrait être remplacé par Joao Ferreira, qui avait coulissé à gauche en seconde période à la sortie du Kiwi.

Le milieu de l’ASSE reste inchangé

Ian Cathro ne devrait pas innover dans son milieu de terrain. Passeur décisif face à Nantes, Mahmoud Jaber ne devrait pas encore bousculer la hiérarchie des titulaires malgré sa bonne entrée. Le coach écossais devrait renouveler sa confiance au tandem Aron Csongvai – Maxime Bernauer devant la défense.

Il nous avait étonné en étant muet à Bauer, il y a deux semaines, après deux matchs sans marquer. Augustine Boakye a corrigé l’anomalie en devenant le héros de la victoire face à Nantes. Auteur d’un but de la tête, le petit milieu offensif ghanéen à confié qu’il n’en avait sans doute jamais inscrit auparavant. Preuve qu’il continue d’évoluer et de devenir un joueur essentiel de l’ASSE. À ses côtés, Jakob Breum devrait également enchaîner en espérant que sa dentition ne soit pas une cible, en terre bretonne.

Cathro change à nouveau son duo d’attaque

Buteur en Île de France, il y a quinze jours, Irvin Cardona espère briller à nouveau en dehors du Forez. Sur la pelouse du rival de son ancien club, le joueur passé par Brest espère rendre heureux les pirates en trouvant le chemin des filets à Roudourou. Le numéro sept de l’ASSE, qui a à nouveau été dépassé par Boakye au classement des buteurs, compte bien, au moins, revenir à hauteur du ghanéen.

Face à Nantes, le maltais avait été accompagné par Zuriko Davitashvili. Peu convaincant face aux bloc nantais, le géorgien devrait retrouver le banc et permettre à Thierno Ballo de réintégrer le onze.

Ian Cathro devrait donc récupérer Sohaib Naïr pour cette partie. Titulaire jusqu’à la réception des Nantais, la maladie l’a fait chuter de la place de leader au classement des temps de jeu à l’ASSE. L’international algérien ne devrait pas être le seul à retrouver le onze à Guingamp. Thierno Ballo devrait lui aussi être aligné après avoir débuté sur le banc, samedi dernier.