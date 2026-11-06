Suite à la sanction de trois matchs ferme infligée par la Commission de Discipline de la LFP suite aux fumigènes et feux d’artifices du match contre Nantes, l’ASSE a adressé un communiqué aux abonnés de la tribune Charles-Paret pour leur détailler les modalités de compensation.

C’est une conséquence directe et redoutée des incidents pyrotechniques qui ont émaillé la fin de rencontre face au FC Nantes le 24 octobre dernier. La sanction est tombée ce mercredi 4 novembre : la tribune basse Charles-Paret (Kop Nord) est fermée pour les trois prochaines rencontres à domicile. Une mesure qui prive immédiatement les abonnés de leur place pour la réception de Laval, programmée ce samedi 7 novembre à 20h.

Afin de pallier ce désagrément pour les supporters lésés, le service billetterie des Verts a mis en place un dispositif de compensation financière sous forme d’avoir.

L’ASSE donne un crédit de 8 euros utilisable sous 15 jours

Chaque abonné de la tribune concernée s’est vu attribuer un crédit de compensation d’une valeur de 8 euros sur son compte personnel de la billetterie en ligne. Ce montant a été calculé au prorata exact du nombre de matchs inclus dans l’abonnement initial, représentant précisément un dix-septième de celui-ci.

Cet avoir est soumis à quelques conditions d’utilisation strictes :

Il est valable pour une durée limitée, expirant le 20 novembre 2026 à 23h59 et ne peut donner lieu à aucun remboursement, ni être cédé ou transféré à un tiers. Il est utilisable uniquement sur la billetterie officielle, pour un match de l’équipe masculine, donc uniquement pour ASSE – Laval pour l’heure.

Pour l’utiliser, les supporters doivent penser à le sélectionner manuellement comme moyen de paiement lors de l’étape de validation de leur commande en ligne.

Seulement 48h pour en bénéficier ?

Le club précise par ailleurs que la billetterie reste ouverte pour la venue de Laval, conseillant aux abonnés du Kop Nord de réutiliser ce crédit pour se procurer des places de repli dans les autres tribunes ouvertes au grand public ce week-end. Soit d’acquérir une place d’ici samedi…

Si qualification au prochain tour de l’ASSE et de Villefranche, cet avoir pourra peut-être être utilisable, sous réserve de la date d’ouverture de la billetterie. Le cas échéant, aucun match des Verts ne permettra l’utilisation de ce crédit dans le délai escompté.

Enfin, le calendrier exact des deux autres rencontres concernées par la sanction sera communiqué ultérieurement par le club, l’évolution du parcours des Verts en Coupe de France jouant un rôle déterminant dans la programmation.