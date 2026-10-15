L’ASSE s’apprête à recevoir le FC Nantes ce samedi 24 octobre à 20 heures. Deux clubs historiques du championnat s’affronteront en Ligue 2. Une affiche de prestige sur le papier. À cette occasion, le stade Geoffroy-Guichard sera une nouvelle fois bouillant !

Avec plus de 20 600 abonnés, l’ASSE possède le total le plus important en Ligue 2. Depuis le début de la saison, le stade Geoffroy-Guichard affiche complet. Excepté bien sûr les deux premières rencontres contre Clermont et Grenoble, qui se sont disputées dans un stade privé de ses deux kops. Mais dès la réouverture complète du stade face à Montpellier, le Chaudron était à guichets fermés.

Le public de Geoffroy-Guichard toujours aussi fidèle

Même après la déception de la saison passée, les supporters de l’ASSE répondent toujours présent. Après la réception du MHSC, le stade a de nouveau affiché complet contre Rodez la semaine dernière. Et cela va encore continuer face au FC Nantes. Quelques heures après l’ouverture de la billetterie pour les abonnés, 29 000 places avaient déjà trouvé preneur. Les non-abonnés savaient donc que la tâche serait compliquée ce jeudi matin pour obtenir le précieux sésame…

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Comme lors de chaque affiche où le stade se dirige vers un guichets fermés, le club ouvre partiellement les balcons Nord et Sud. Ces derniers ne peuvent pas être complètement ouverts pour des raisons de sécurité, car ils partagent les mêmes accès que les kops. De plus de nombreuses places à visibilité réduite ont aussi été distribuées.

Cela s’est rapidement confirmé. En effet, l’ASSE avait mis en place une file d’attente virtuelle longue de plusieurs minutes. Comme attendu, toutes les places ont rapidement été réservées. La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes se déroulera donc dans un stade à guichets fermés pour la troisième fois consécutive !

Les affluences de l’ASSE depuis le début de la saison

Face à Clermont et Grenoble, 20 027 et 20 460 supporters étaient respectivement présents en raison de la fermeture des deux kops. Le 5 septembre, les supporters du MHSC étaient interdits de déplacement. L’ASSE a ainsi obtenu l’autorisation d’ouvrir le parcage visiteurs à ses propres fidèles. Avec en plus le retour des deux kops, 39 315 personnes ont pu assister à la victoire 3-1 des Verts.

Enfin, lors de la reprise de la Ligue 2 après la trêve internationale, 37 462 supporters se sont rendus dans le Chaudron ! L’ASSE le sait donc très bien : elle peut une nouvelle fois compter sur son public. Ce sera évidemment encore le cas contre les Nantais. Le Chaudron sera une nouvelle fois en feu pour pousser son équipe vers un nouveau succès.