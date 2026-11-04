Ce mercredi, les membres de la commission de discipline se sont rassemblés, comme chaque semaine, pour prononcer différentes sanctions après les derniers évènements disciplinaires survenus en Ligue 1 et en Ligue 2. La LFP a statué sur des faits qui se sont produits lors du match entre les Verts et Nantes. L’ASSE était convoquée suite à l’usage massif de pyrotechnie dans le Kop Nord.

Sur la fin de saison passée, l’ASSE a pu compter sur un Chaudron des grands soirs jusqu’aux barrages. Les guichets fermés s’enchaînaient jusqu’à la réception de Nice qui a vu les kops s’embraser une dernière fois.

La LFP avait alors décidé de prononcer deux matchs de fermeture pour les deux poumons du Chaudron en début de saison. Les supporters des Kops Nord et Sud n’ont pu retrouver leurs tribunes que lors de la cinquième journée face à Montpellier.

Les Magic Fans ont soufflé leurs bougies face à Nantes

Si les Magic Fans ont d’ores et déjà soufflé leurs 35 bougies, le 20 juillet dernier, aucune célébration spéciale n’avait encore été réalisée dans l’enceinte de la Tribune Charles Paret, à l’occasion d’une rencontre de l’ASSE.

C’est alors lors de la réception du FC Nantes, le samedi 24 octobre, que le groupe d’ultras a décidé de fêter cet anniversaire. Pour marquer le coup, les pensionnaires de la Tribune Nord ont déployé plusieurs tifos magnifiques et chargés d’histoire.

Pour accompagner cela, de nombreux fumigènes ont été allumés tout au long de la rencontre. En fin de partie, les Magic Fans avaient même prévu un feu d’artifice. Pour embellir ce “bouquet final”, Augustine Boakye a marqué pour l’ASSE l’unique but de la rencontre quelques secondes avant le début de cette dernière animation. Un festival pyrotechnique qui aura valu une brève interruption de la rencontre.

Un acte, une nouvelle fois splendide, qui n’a évidemment pas échappé aux officiels de la LFP. Les représentants du club ligérien ont alors été convoqués devant la commission de discipline suite à ce nouveau craquage de fumigènes survenu dans le Chaudron. Les dirigeants stéphanois n’ont pas apprécié non plus ce qu’ils ont vu dans le Kop Nord et ont décidé d’ouvrir une enquête interne. L’objectif étant de comprendre comment autant d’engins proscrits ont pu intégrer l’enceinte du Stade Geoffroy-Guichard ce soir-là.

L’ASSE craignait une énième fermeture, ferme, et pour plusieurs rencontres de la Tribune Charles Paret.

L’ASSE sanctionnée par la LFP

La décision de la commission de discipline concernant l’ASSE :

« 10e journée de Ligue 2 BKT : ASSE – FC Nantes du samedi 24 octobre 2026.

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques entraînant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture partielle pour trois matchs ferme de la Tribune Charles Paret du stade Geoffroy-Guichard. La sanction prend effet immédiatement. »