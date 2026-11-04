Depuis le départ de Ian Cathro pour Saint-Étienne, Estoril ne trouve plus la recette. Dernier du championnat portugais, le club vient de subir une nouvelle correction. Dans la presse locale, les choix effectués après le départ de l’Écossais suscitent de sérieuses critiques.

Ian Cathro a du travail après la défaite de l’ASSE à Guingamp (3-0). Mais au Portugal, son ancien club traverse une crise bien plus profonde. Samedi, Estoril s’est incliné 4-0 sur la pelouse du FC Porto. Une cinquième défaite consécutive en championnat, malgré un changement d’entraîneur intervenu en octobre.

Le bilan est désormais particulièrement lourd : dix journées, deux points, aucune victoire, cinq buts inscrits et dix-neuf encaissés. Estoril occupe la dernière place, à cinq longueurs du barragiste. Dans son bilan publié dimanche, A Bola décrit une équipe qui ne parvient plus à se remettre sur les rails. Son seul succès de la saison a été obtenu aux tirs au but contre Salgueiros, en Coupe du Portugal.

Au Portugal, le changement de style ne passe pas

Pour comprendre ce qui a changé, il faut revenir au choix du successeur de Cathro. Officialisé le 8 juillet, Vasco Matos est arrivé avec une réputation solide après son passage à Santa Clara. Son aventure à Estoril n’a pourtant duré que huit rencontres de championnat : deux nuls et six défaites.

Le problème dépasse les résultats. Estoril est passé d’un entraîneur porté sur l’attaque à un technicien beaucoup plus prudent, sans réussir à trouver un nouvel équilibre.

Dès le 21 septembre, le journaliste Bernardo Castro dressait dans Zerozero un parallèle entre les deux entraîneurs. Son constat était net : « Cathro n’avait d’yeux que pour le but adverse. » À l’inverse, il jugeait l’approche de Matos beaucoup plus précautionneuse, trop sûrement, pour rapporter des points. Le média rappelait également les ambitions européennes affichées par Cathro la saison précédente, avant ce retour brutal à la lutte pour le maintien.

Le spécialiste du football portugais Tom Kundert développe la même analyse dans PortuGOAL. Il souligne que le contraste entre les deux entraîneurs avait suscité des interrogations dès l’été. Selon lui, cet effectif talentueux coaché par Ian Cathro a clairement peiné à s’adapter à ce nouveau style bien plus frileux.

Ce n’est donc pas seulement le nom de Cathro qui manque à Estoril. C’est aussi une façon de jouer que son successeur n’a pas réussi à remplacer.

Cathro avait laissé des résultats et une identité

Lors de l’annonce officielle de son départ, Estoril avait d’ailleurs insisté sur cette identité offensive. Le club avait rappelé les 105 buts inscrits toutes compétitions confondues, les 85 points pris en championnat et les deux classements consécutifs dans le top 10 : huitième en 2024-2025, puis dixième en 2025-2026.

L’Écossais avait également conduit son équipe à cinq victoires consécutives et reçu deux distinctions d’entraîneur du mois.

Tout n’était pas parfait. Estoril avait conservé des fragilités défensives et terminé difficilement sa dernière saison. Mais, dans son analyse publiée au terme du championnat, le Diário de Notícias décrivait encore l’une des équipes les plus agréables à regarder au Portugal, avec de bonnes associations offensives et de la liberté pour ses joueurs créatifs. Estoril avait terminé avec le cinquième meilleur total de buts : 54 en 34 journées.

Ce football, nous l’avions détaillé dès juin dans notre analyse du jeu de Ian Cathro. Aujourd’hui, Estoril peine à produire autant de danger, sans avoir réglé ses problèmes derrière.

Le changement d’entraîneur n’a rien débloqué

L’été n’a pas facilité la transition. Le 1er juillet, Estoril avait repris l’entraînement sans avoir encore officialisé son nouvel entraîneur. Plusieurs renforts sont arrivés tardivement. Puis les difficultés individuelles et les blessures se sont ajoutées aux problèmes collectifs.

Dans son analyse du 27 octobre, Zerozero pointait notamment les déséquilibres défensifs, les difficultés en transition et le manque de poids offensif sans Yanis Begraoui, blessé. Le simple départ de Matos n’a donc pas suffi.

Promu alors qu’il entraînait les moins de 23 ans, Sérgio Raimundo a perdu ses deux premiers matchs de championnat : 1-3 contre Moreirense, puis 0-4 à Porto. Dimanche 8 novembre, Estoril recevra Marítimo avec une urgence que Cathro avait réussi à éloigner pendant ses deux saisons : gagner, enfin, pour ne pas laisser le maintien devenir une mission de plus en plus compliquée.

L’après-Cathro du côté d’Estoril montre à quel point l’actuel entraîneur de l’ASSE avait réussi à installer au Portugal une équipe identifiable, dangereuse et capable de regarder plus haut que la zone rouge. La défaite de l’ASSE à Guingamp n’est peut-être qu’un accident pour le pilote Cathro, habitué à conduire ses équipes sur le chemin du succès…