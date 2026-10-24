Mathieu Cafaro va retrouver le Chaudron ce samedi avec le FC Nantes. L’ancien Stéphanois ne cache pas son émotion avant de revenir dans un stade où il a vécu une montée en Ligue 1 et une belle aventure humaine.

Le rendez-vous sera forcément particulier pour Mathieu Cafaro. Désormais joueur du FC Nantes, l’ancien milieu offensif de l’ASSE va retrouver Geoffroy-Guichard ce samedi soir. Une enceinte qu’il connaît parfaitement, mais qu’il découvrira cette fois dans la peau d’un adversaire.

Arrivé à Nantes cet été après son passage au Paris FC, Mathieu Cafaro connaît un début de saison mouvementé. Le joueur a disputé sept rencontres et délivré une passe décisive. Il a également été freiné récemment par une blessure à la cuisse, qui l’a éloigné des terrains lors des deux dernières rencontres.

Face à l’ASSE, son retour est donc forcément chargé d’émotion. D’autant que sa famille sera présente dans les tribunes. Une raison supplémentaire pour lui de savourer cette soirée particulière.

Le joueur attendait son retour à Saint-Étienne

Mathieu Cafaro ne s’en cache pas : il avait coché cette rencontre depuis longtemps. Après plusieurs saisons passées dans le Forez, retrouver le Chaudron aura une saveur particulière pour l’ancien Vert.

« Je suis très content de revenir dans le Chaudron », explique-t-il dans les colonnes du Progrès. Le joueur sait toutefois que l’expérience sera différente. Cette fois, il sera de l’autre côté.

L’ancien Stéphanois pourra néanmoins compter sur un soutien particulier. Ses enfants et toute sa famille seront présents dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. De quoi rendre cette soirée encore plus spéciale.

Le milieu nantais garde surtout un attachement profond à Saint-Étienne. Il reconnaît que quitter le Forez a été particulièrement difficile pour sa famille. Sa femme avait notamment noué de nombreuses relations dans la région.

Le joueur conserve également des contacts avec certains membres du club. Le vestiaire a beaucoup changé depuis son départ, mais Gautier Larsonneur reste notamment proche de lui. Il retrouvera aussi plusieurs salariés de l’ASSE qu’il connaît bien.

Sur le terrain, en revanche, pas question de faire de cadeaux aux Verts. Mathieu Cafaro espère repartir avec une victoire.

Mathieu Cafaro garde un œil sur l’ASSE

Le Nantais porte également un regard très positif sur la nouvelle équipe stéphanoise. Selon lui, l’ASSE est actuellement « la meilleure équipe de Ligue 2, il n’y a pas photo ». Un constat fort de la part d’un joueur qui connaît parfaitement les exigences d’une saison de remontée.

Mathieu Cafaro connaît justement très bien ce type de parcours. Avec Reims, l’ASSE puis le Paris FC, il a déjà connu trois montées. Une particularité qu’il assume désormais pleinement.

« Je ne peux pas me cacher », reconnaît-il. Cette expérience pourrait donc être précieuse dans un FC Nantes qui cherche encore ses repères après sa relégation.

Le contexte rappelle d’ailleurs à Cafaro une situation qu’il a déjà vécue avec les Verts. Le début de saison nantais s’avère compliqué, mais le joueur estime que l’équipe progresse depuis l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc. Le groupe doit désormais parvenir à traduire cette amélioration dans les résultats.

Le défi sera donc double pour l’ancien Stéphanois. Retrouver son meilleur niveau après sa blessure, tout en aidant Nantes à remonter rapidement.

Mais avant de penser au classement et aux objectifs, Mathieu Cafaro va surtout vivre un moment particulier. Celui d’un retour dans un stade où il a laissé une partie de lui-même.

Il retrouvera un public qu’il connaît, des visages familiers et une atmosphère qui lui a beaucoup manqué. Avec une ambition claire : repartir de Geoffroy-Guichard avec les trois points, même si l’émotion sera forcément au rendez-vous.