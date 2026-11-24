Plusieurs joueurs de l’AS Saint-Étienne poursuivent leur saison sous d’autres couleurs. L’ASSE a en effet prêté plusieurs joueurs l’été dernier afin de dégraisser son effectif et de permettre à certains éléments d’avoir du temps de jeu. Tour d’horizon de leurs performances.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 9 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu le week-end dernier ?

Ekwah enchaîne, Dodote de retour comme titulaire

C’est la grosse surprise des dernières semaines. Après un début de saison compliqué, Pierre Ekwah est de retour sur le devant de la scène. Le milieu de terrain a de nouveau été titularisé par Will Still ce week-end. Auteur de 81 minutes intéressantes contre Monaco, l’ancien de Sunderland semble ainsi sur la bonne voie depuis peu. Son club de l’AJ Auxerre a été tenu en échec par les Monégasques (1-1).

Cette dynamique positive est aussi une bonne nouvelle pour l’ASSE. Pierre Ekwah avait rejoint la Bourgogne sous la forme d’un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat de 6 millions d’euros. S’il venait à monter encore en puissance, celle-ci pourrait potentiellement être levée. Un scénario qui reste encore peu probable à l’heure actuelle, les finances des clubs français restant particulièrement fragiles.

Autre fait à souligner, le retour d’Axel Dodote comme titulaire avec le Pau FC. Le défenseur central formé au club a profité de la suspension d’Anthony Briançon pour retrouver une place dans le onze. Les Palois se sont toutefois inclinés 2-1 face au Red Star.

Fortunes diverses pour les autres prêtés par l’ASSE

D’autres joueurs prêtés par l’ASSE ont bénéficié de temps de jeu ce week-end. Lucas Stassin était notamment titulaire avec Séville après une bonne trêve internationale avec les Espoirs belges. Dans un match important face au Betis (1-1), il n’a cependant pas brillé et a cédé sa place peu avant la 70ème minute de jeu.

En Serbie, les deux stéphanois prêtés restent toujours très utilisés. Igor Miladinovic était une nouvelle fois aligné d’entrée avec le Partizan Belgrade. Score final : défaite 2-1 face au FK IMT Belgrade. De son côté Strahinja Stojkovic était aussi titulaire avec l’OFK Belgrade. Mais le latéral droit a également été défait (0-2 vs Novi Pazar).

Ebenezer Annan (Rapid Bucarest) et Aïmen Moueffek (Cadiz) n’ont eux pas eu de temps de jeu sur cette journée. Même chose pour Luan Gadegbeku, qui n’est pas entré avec Pau malgré sa présence en conférence de presse durant la semaine. « Je bosse chaque jour à l’entraînement, que ce soit à l’entraînement ou même sur le temps de jeu que j’ai. Moi, je me tiens prêt à jouer », avait déclaré le milieu prêté par l’ASSE.

Enfin, Jebryl Sahraoui n’était pas dans le groupe d’Aubagne Air-Bel.