Cette pause internationale tombe à pic pour recharger les batteries, mais pas question de lever totalement le pied à L’Étrat. Si de nombreux joueurs ont quitté le Forez pour rejoindre leurs sélections respectives, le staff de l’ASSE en profite pour effectuer une revue d’effectif approfondie et ouvrir la porte du groupe professionnel à plusieurs éléments. Point sur les forces vives à disposition d’Ian Cathro.
En l’absence des internationaux, la trêve offre une vitrine idéale pour retravailler les automatismes et tester de nouvelles cartouches pour Ian Cathro. Paul Eymard et Marteen Chris Paalberg en profitent notamment pour accumuler les séances avec l’équipe première, dans l’espoir de gratter du temps de jeu et de s’installer durablement dans le groupe lors des prochaines échéances. Le premier n’a plus joué avec le groupe pro depuis début 2026 avant de subir une fracture du tibia. Le second, arrivé cet hiver à l’ASSE, n’a toujours pas foulé les pelouses des compétitions professionneles avec le groupe stéphanois.
C’est également l’occasion pour la formation stéphanoise de s’illustrer. De jeunes éléments comme Tom Teillol ou la recrue estivale Elyes Dhaoui intègrent les séances des pros durant cette période. Une belle opportunité pour eux de hausser leur niveau d’exigence et d’emmagasiner de l’expérience aux côtés des cadres restés sur place.
Jaber à l’arrêt, doute pour Le Cardinal
Côté médical, Mahmoud Jaber reste éloigné des terrains. Le milieu de l’ASSE poursuit ses soins après la blessure contractée juste avant le déplacement à Dunkerque il y a deux semaines.
Une incertitude plane également sur Julien Le Cardinal. Touché et contraint de céder sa place face à Metz, le défenseur n’apparaissait pas sur les clichés de la séance de ce lundi publiés par le club. Si le staff n’a pas encore communiqué de diagnostic précis, son absence des photos pourrait témoigner d’une gestion précautionneuse pour lui laisser le temps de se remettre sur pied avant l’échéance à venir.
À noter également que Joao Ferreira est touché au visage. Le latéral portugais portait un masque sur le nez ce mardi.
L’ASSE met le cap sur la réception de Rodez
Le retour progressif des internationaux est attendu dans le courant de la semaine prochaine. Le groupe au complet pourra alors basculer pleinement sur la préparation de la venue de Rodez, avec la ferme intention de faire rugir à nouveau le Chaudron.