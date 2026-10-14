La formation stéphanoise continue de se distinguer sur la scène internationale. Déjà appelée avec l’équipe de France U17 en septembre. Eden Alzamora se prépare aux prochaines échéances européennes des Bleuettes. Une nouvelle étape pour la jeune milieu de terrain, auteure d’un début de saison impressionnant avec les U19 féminines de l’ASSE.

Eden Alzamora dans le viseur des Bleuettes

À seulement 15 ans, Eden Alzamora poursuit son ascension. La jeune Stéphanoise, habituée des rassemblements avec les équipes de France de jeunes, a franchi un nouveau cap cette saison en rejoignant la sélection U17 dirigée par Peggy Provost.

En septembre dernier, la milieu de terrain avait été retenue pour un rassemblement organisé en Espagne, du 13 au 17 septembre. Un stage de préparation à l’approche du premier tour des qualifications pour le prochain championnat d’Europe U17. Les Bleuettes retrouveront désormais la compétition du 21 au 27 octobre. Placée dans le groupe A5, la France affrontera successivement Israël le 21 octobre, la Suède le 24 octobre et les Pays-Bas le 27 octobre. Trois rencontres importantes dans la course à la qualification pour le prochain Euro.

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Un rendez-vous qui intervient alors qu’Eden Alzamora traverse une période particulièrement prolifique sous les couleurs stéphanoises. Des performances récompensées pour la jeune Verte qui s’est vue intégrée au groupe élargi durant la trève par Yannick Chandioux. Elle s’est ainsi entraînée en compagnie du groupe professionnel.

Un début de saison tonitruant avec les U19

Depuis la reprise du championnat, Eden Alzamora s’est imposée comme l’une des principales armes offensives des U19 féminines de l’ASSE. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Avec cinq réalisations en six journées, la jeune milieu de terrain a inscrit à elle seule la moitié des dix buts de son équipe. Elle figure ainsi parmi les meilleures buteuses du championnat national U19 féminin. Elle occupe d’ailleurs la sixième place du classement des réalisatrices, toutes poules confondues.

Déjà décisive lors de la première journée à Dijon, où elle avait offert la victoire aux Vertes à la 95e minute (2-1), Alzamora a poursuivi sur sa lancée. Dimanche dernier, sur la pelouse du Stade de Reims, elle s’est offert un doublé en seulement huit minutes (63e, 71e), contribuant largement au succès stéphanois (3-0). Une efficacité qui accompagne l’excellent début de championnat des jeunes Vertes. Après six rencontres disputées, l’ASSE présente un bilan de quatre victoires, un nul et une seule défaite, concédée face à l’Olympique Lyonnais (1-2).

Avec 13 points au compteur, les Stéphanoises occupent la deuxième place de leur groupe, à cinq longueurs du leader lyonnais. Une dynamique particulièrement encourageante pour une formation qui affiche également une belle solidité défensive, avec seulement quatre buts encaissés.

Chovin et Alzamora, deux talents qui portent la formation stéphanoise

Eden Alzamora n’est toutefois pas la seule jeune Stéphanoise à attirer l’attention. Sa coéquipière chez les U19, Noélie Chovin, poursuit, elle aussi, une progression remarquable.

La défenseure de 17 ans fait partie des 21 joueuses retenues par l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde U17 au Maroc. Celle-ci aura lieu du 17 octobre au 7 novembre. Finaliste du dernier championnat d’Europe dans cette catégorie, l’ancienne capitaine des U19 stéphanoises retrouvera les Bleuettes pour un nouveau rendez-vous international majeur. La France entamera sa compétition face au Venezuela le 18 octobre, avant d’affronter le Japon le 21 octobre et la Zambie le 24 octobre. Régulièrement intégrée au groupe professionnel depuis cet été, Chovin poursuit ainsi son développement entre les U19, l’équipe première et les sélections nationales.

Avec Eden Alzamora, les deux jeunes joueuses incarnent aujourd’hui la belle dynamique de la formation féminine stéphanoise. L’une se distingue par son efficacité offensive, l’autre par sa maturité défensive et son expérience internationale. Deux profils prometteurs qui participent pleinement au très bon début de saison des U19 de l’ASSE.

Source : FFF.