La Coupe de France va offrir des minutes à des joueurs moins utilisés par Ian Cathro. Mais dans notre émission d’avant-match, un cas a particulièrement fait réagir Romain et Sylvain de l’équipe de Peuple Vert. Entre les attentes autour de Joshua Duffus et l’envie de découvrir Lamine Sonko, la concurrence pourrait aussi se jouer dimanche à Annecy.

Les absences vont ouvrir des portes. Avec de nombreux internationaux partis en sélection, Ian Cathro devra modifier son équipe pour affronter Rumilly-Vallières au septième tour de Coupe de France.

Pour certains Stéphanois, ce déplacement représentera une occasion de retrouver du rythme. Pour d’autres, il faudra montrer davantage. Joshua Duffus appartient à cette seconde catégorie aux yeux des intervenants de notre émission d’avant-match. Et le débat n’a pas manqué de franchise.

« Dans quel secteur est-il meilleur ? »

Sylvain a posé une question directe sur la progression de l’attaquant depuis son arrivée : « Qu’est-ce que vous trouvez différent ? Dans quel secteur de jeu vous considérez que c’est un meilleur joueur depuis son arrivée ? Sincèrement, c’est une vraie question que je me pose. »

Romain partage les interrogations. Il distingue quelques progrès possibles, mais attend toujours davantage dans la relation avec les partenaires : « Peut-être un peu tactiquement ou sur le repli. Parce que c’était quand même très brut. Ça l’est toujours. Mais en termes de finesse, je ne vois pas d’évolution. Je ne le vois pas connecté aux autres. Peut-être un peu plus en remise par moments. »

Le positionnement de Duffus entre aussi dans la discussion. Utilisé sur un côté, joue-t-il dans les meilleures conditions pour exprimer ses qualités ? Romain en doute : « Ailier, c’est sûr que ce n’est pas son poste. »

Cela n’efface toutefois pas toutes les attentes. Pour notre rédacteur, sa vitesse devrait lui permettre de peser davantage avec des appels mieux coordonnés : « Si tu fais les appels au bon moment, dans le bon espace, avec un peu de QI foot, quand tu as cette vitesse-là, normalement, tu fais des ravages. »

Sylvain pointe aussi un manque de rythme pour Duffus

Le constat est sévère, mais Sylvain rappelle le plaisir suscité par les premières apparitions du joueur : « Quand je me souviens des premières semaines, des premiers mois de Joshua Duffus, ça allait vite. C’était bien. Tu te disais : je comprends le truc. »

Depuis, l’enthousiasme s’est émoussé : « On est clairement déçus. »

Sylvain estime néanmoins que le faible temps de jeu doit entrer dans l’analyse. Il voit un joueur qui manque de rythme, sans présenter cela comme une blessure : « Il ne joue pas assez, il n’est pas rempli, il n’est pas au top de sa forme parce que son temps de jeu est très faible. »

Pour lui, les qualités explosives de Duffus rendent cette continuité particulièrement importante : « Pour qu’il soit bien techniquement, il faut qu’il soit affûté. »

Dimanche peut donc lui permettre d’enchaîner davantage de minutes. Romain reste prudent sur les conséquences immédiates : « Je ne pense pas que Joshua Duffus soit en mesure de venir bousculer la hiérarchie devant. Mais il va avoir l’occasion de se montrer. »

Sonko, l’autre attaquant qui donne envie

À côté de ces réserves, un autre nom suscite beaucoup plus de curiosité : Lamine Sonko, récemment décisif avec la réserve.

Sylvain assume son enthousiasme : « Il y a une hype qui est, pour moi, justifiée. Sincèrement. Sonko, à Laval, il est titulaire tous les jours, par exemple, sans problème pour moi. »

Une appréciation personnelle forte, qui traduit les attentes autour de l’attaquant. Son souhait pour dimanche est tout aussi clair : « J’espère que Sonko va marquer pour venir un peu donner des maux de tête au staff des pros. »

La qualification restera évidemment prioritaire. Sylvain prévient d’ailleurs : « Ce n’est pas un premier tirage aussi facile qu’on peut le penser. » Romain attend surtout une attitude irréprochable : « Que ça soit ultra pro, que ça ne prenne pas le match à la légère. »

Et malgré les critiques formulées pendant l’émission, notre rédacteur termine avec un pronostic qui offre à Duffus une réponse idéale : « Un doublé de Duffus pour faire fermer des bouches. »