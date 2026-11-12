Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une douleur au tendon d’Achille, Tamar Svetlin poursuit sa réathlétisation à l’ASSE. Le milieu de terrain international slovène a effectué ce jeudi une séance individuelle comprenant des exercices spécifiques avec ballon. Une évolution dans son programme de reprise, même si son retour à l’entraînement collectif n’est pas encore annoncé.

L’ASSE continue de suivre attentivement l’évolution de Tamar Svetlin. Gêné depuis la mi-octobre par une douleur au tendon d’Achille, le milieu de terrain slovène poursuit un programme de travail adapté, sous la supervision du staff médical.

Ce jeudi, le joueur a notamment réalisé plusieurs exercices spécifiques avec ballon. Une séance individuelle encadrée par les membres du staff chargés de la réathlétisation.

ASSE : Tamar Svetlin retrouve des exercices avec ballon

Cette nouvelle étape permet à Tamar Svetlin de poursuivre son travail sur le terrain tout en respectant les contraintes liées à sa blessure.

La présence du ballon dans son programme constitue une évolution intéressante. Elle ne signifie pas que le milieu de terrain est désormais apte à reprendre les séances collectives ou la compétition.

Pour le moment, l’international slovène reste engagé dans une phase de réathlétisation individualisée. Le staff stéphanois continue donc d’adapter sa charge de travail à l’évolution de ses sensations.

Les douleurs au tendon d’Achille nécessitent une gestion attentive. L’objectif reste de permettre au joueur de retrouver progressivement le rythme sans douleur.

Un retour encore à préciser pour l’ASSE

À ce stade, aucune date de retour à la compétition n’a été communiquée pour Tamar Svetlin.

Son travail individuel avec ballon représente une étape de son programme, mais plusieurs éléments devront encore être évalués avant une éventuelle réintégration au groupe.

Pour l’encadrement stéphanois, l’enjeu consiste à accompagner cette progression tout en évitant de brûler les étapes.

Les Verts attendent de récupérer Svetlin

Cette indisponibilité prive l’ASSE d’une solution supplémentaire dans son entrejeu. La situation de Tamar Svetlin sera donc à surveiller au cours des prochains entraînements.

Pour l’heure, l’information à retenir reste la poursuite de sa réathlétisation avec ballon. Une progression encourageante dans son programme individuel, sans garantie sur la date de son retour.

Source asse.fr