L’ASSE ne se contente pas d’occuper les premières places de Ligue 2. Une étude publiée par l’Observatoire du football CIES met en lumière la capacité des Verts à imposer leur jeu. Pressing, contrôle du ballon, occupation offensive : Saint-Étienne domine très largement le championnat selon cet indicateur.

Les chiffres permettent de mettre des données sur une impression laissée depuis le début de saison. Dans sa 555e Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est intéressé à la capacité des équipes à imposer leur style à leur adversaire.

Pour construire son indice d’imposition du jeu, le CIES s’appuie sur 27 indicateurs de performance issus des données Impect. Neuf concernent la pression exercée sur l’adversaire, neuf le contrôle dans la construction et neuf la présence collective dans la zone offensive.

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Et en Ligue 2, une équipe se détache très nettement : l’ASSE.

L’ASSE largement devant toute la Ligue 2

Saint-Étienne obtient un indice général de 78,3. Aucun autre club du championnat ne s’en approche réellement.

L’AS Nancy Lorraine occupe la deuxième position avec 67,1. Laval complète le podium avec 62,5. L’écart entre les Verts et leur premier poursuivant atteint donc 11,2 points.

Plus impressionnant encore, l’ASSE possède près de 16 points d’avance sur le troisième.

Club Indice ASSE 78,3 Nancy 67,1 Laval 62,5 Clermont 61,9 Montpellier 61,8 Reims 60,5 Nantes 57,6 Red Star 57,6 Guingamp 57,2 Dijon 56,1

Ce classement ne mesure évidemment pas directement la qualité d’une équipe ou sa capacité à gagner ses matchs. Il permet en revanche d’identifier celles qui parviennent le plus à dicter les conditions dans lesquelles les rencontres sont disputées.

Un pressing de l’ASSE qui fait une énorme différence

C’est surtout dans la capacité à presser que Saint-Étienne creuse l’écart.

L’ASSE affiche un indice de pression de 84, là encore le meilleur total du championnat. Nancy suit avec 70, tandis que Nantes atteint 66 et Rodez 64.

Cette donnée illustre notamment la volonté des Verts de récupérer rapidement le ballon et de perturber les sorties adverses.

L’écart est considérable : 14 points séparent Saint-Étienne de Nancy, son premier poursuivant dans ce domaine.

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Les Verts également premiers dans le contrôle du jeu

La domination stéphanoise ne repose toutefois pas uniquement sur son activité sans ballon.

Avec 72 points, l’ASSE possède également le meilleur indice de contrôle de Ligue 2. Laval, Clermont et Montpellier suivent tous avec 62.

Saint-Étienne possède donc 10 points d’avance sur ses premiers poursuivants dans ce secteur.

C’est probablement l’enseignement le plus intéressant de l’étude. Les Verts combinent une très forte capacité de pression avec une volonte importante de contrôler les rencontres lorsqu’ils possèdent le ballon.

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L’ASSE n’est pas première partout

Un domaine vient toutefois nuancer cette domination. Avec un indice de 63, Saint-Étienne n’est que parmi les meilleures équipes concernant l’occupation de la zone offensive.

Reims fait mieux avec 68, tandis que Sochaux atteint 64. L’ASSE arrive ensuite avec 63, devant Guingamp et Laval (62 et 61).

Les chiffres dessinent donc assez clairement le profil stéphanois : une équipe particulièrement dominante dans la pression et le contrôle, mais dont la présence collective dans les zones offensives peut encore être dépassée par certains concurrents.

Au total, l’indice de 78,3 place néanmoins très nettement l’ASSE au sommet de la Ligue 2. Une donnée qui vient quantifier la capacité des Verts à imposer le scénario des rencontres depuis le début de la saison. A Ian Cathro et ses hommes de continuer à transformer cette domination territoriale et collective en résultats.