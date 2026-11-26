Leader de Ligue 2 après treize journées, l’ASSE possède sept points d’avance sur la troisième place. Si les résultats donnent satisfaction, le contenu des rencontres apporte lui aussi des motifs d’optimisme. Les statistiques avancées placent les hommes d’Ian Cathro au sommet du championnat, tant sur le plan offensif que défensif.

ASSE : une première place loin d’être usurpée

Les Verts ont-ils été particulièrement efficaces depuis le début de saison ou dominent-ils réellement leurs adversaires ? Les Expected Points (xPTS) apportent des éléments de réponse. Cet indicateur estime le nombre de points qu’une équipe pouvait espérer obtenir en fonction de la qualité des occasions créées et concédées lors de ses rencontres.

Avec 28 points attendus, l’ASSE occupe la première place de ce classement devant Nancy (24) et Nantes (22). Les Stéphanois ont récolté trois points supplémentaires dans les faits. Une différence relativement modeste qui témoigne de la cohérence entre leurs résultats et leurs performances.

Le contraste est plus marqué pour Montpellier. Troisièmes du classement de Ligue 2 après treize journées, les Héraultais ne figurent qu’au huitième rang des points attendus.

Les Verts dominent dans les deux surfaces

Le constat est encore plus intéressant lorsqu’on se penche sur les Expected Goals (xG), qui mesurent la qualité des occasions de but. Avec 25 buts attendus pour 26 réellement inscrits, l’ASSE présente le meilleur bilan offensif attendu du championnat.

Les hommes d’Ian Cathro occupent aussi la première place sur le plan défensif. Ils ne totalisent que 10,1 buts attendus concédés, pour 11 réellement encaissés. Nancy arrive derrière avec 11,6 xGA.

La victoire décrochée sur la pelouse de Reims a d’ailleurs illustré une autre facette de cette équipe : sa capacité à préserver un avantage dans une rencontre disputée. Les Verts savent aussi gagner sans dérouler offensivement.

Des bases solides pour Ian Cathro

Si les dernières prestations stéphanoises n’ont pas toujours été séduisantes, les données accumulées depuis le début du championnat restent encourageantes.

Saint-Étienne ne dépend pas d’une réussite offensive exceptionnelle ou des seuls exploits de son gardien pour occuper le fauteuil de leader. Sur la durée, les Verts sont l’équipe qui génère le plus de buts attendus et en concède le moins.

Un constat qui donne une dimension supplémentaire au choc du 5 décembre contre Nancy. Les deux premiers du championnat sont aussi les deux formations les mieux classées selon les points attendus. Le rendez-vous de Geoffroy-Guichard opposera deux équipes dont la réussite s’appuie sur un contenu statistique solide.