La réception de Rodez pourrait offrir une première occasion à un jeune Stéphanois de se faire une place en championnat. La trêve lui a permis de travailler avec Ian Cathro et de se montrer en amical. Au milieu, les circonstances pourraient aussi jouer en sa faveur.

Les internationaux retrouvent progressivement L’Étrat, mais ils n’ont pas tous vécu la même coupure. Certains ont peu joué, d’autres ont enchaîné les rencontres jusqu’à cette semaine. Pour préparer Rodez, samedi à 20 heures, Ian Cathro devra tenir compte de ces différences.

Pendant leur absence, plusieurs joueurs de la réserve ont rejoint les séances des professionnels. Le match contre Sion a prolongé ce travail vendredi dernier. Dans une équipe largement remaniée, Elyes Dhaoui a débuté au milieu aux côtés de Maxime Bernauer. Un mois après son arrivée dans le Forez, le Tunisien a saisi l’occasion de se montrer.

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Dhaoui a marqué des points contre Sion

Le milieu de 18 ans a disputé 73 minutes lors de la victoire stéphanoise (5-1), avant de céder sa place à Lamine Sonko. Il a notamment participé à une occasion de João Ferreira : après avoir fixé son adversaire, Dhaoui a décalé Thierno Ballo, dont le centre a trouvé le Portugais devant le but.

Quelques minutes plus tard, le Tunisien a failli marquer. Sur un corner, sa tête a été sauvée sur la ligne par un défenseur suisse. Deux actions qui ont donné un aperçu de ce qu’il peut apporter, au-delà de son travail dans l’entrejeu.

Cathro avait déjà eu le temps de l’observer avant cette rencontre. L’entraîneur a expliqué que Dhaoui avait participé à un peu plus d’une dizaine de séances avec les professionnels depuis son arrivée. La trêve lui a donc offert davantage qu’un simple passage dans le onze pour un amical : plusieurs entraînements, puis une opposition pour mettre ce travail en pratique.

Son recrutement reste récent. L’ASSE a officialisé sa signature le 4 septembre, avec un contrat jusqu’en 2029 et une première affectation à la réserve. Dhaoui possède toutefois déjà une expérience chez les seniors : il comptait 32 apparitions en première division tunisienne avec l’Olympique de Béja à son arrivée.

Jaber absent, Baalal très sollicité

Une place contre Rodez reste à gagner. Mahmoud Jaber poursuit sa reprise et ne devrait pas être disponible samedi. Cathro avait encore évoqué plusieurs jours de travail individuel avant l’amical contre Sion.

Adam Baalal, lui, revient d’un rassemblement chargé avec le Maroc U20. Après trois rencontres disputées intégralement, il a encore joué 68 minutes contre la Libye mardi. Soit 338 minutes en quatre matchs, auxquelles s’ajoute le voyage du retour. Sa récupération avant Rodez sera donc à prendre en compte. Le ménager reste une possibilité.

Dhaoui pourrait profiter de cette situation pour rejoindre le groupe. Cathro dispose aussi de Bernauer, Csongvai et Svetlin : l’absence de Jaber ne lui réserve donc aucune place. Mais le jeune Tunisien a pu travailler à L’Étrat pendant que plusieurs concurrents étaient en sélection, puis jouer une grande partie de l’amical.

Le prochain choix de Cathro sera révélateur. Après Sion, Dhaoui peut viser une présence sur la feuille de match contre Rodez. Pour un joueur arrivé afin de progresser avec la réserve, ce serait déjà une première récompense.