Vainqueure de Rodez (2-0), l’ASSE a repris la tête de la Ligue 2. Les Verts peuvent compter sur Thierno Ballo et Augustine Boakye, qui partagent la tête du classement des buteurs avec cinq réalisations.

L’ASSE peut compter sur deux attaquants particulièrement inspirés ces dernières semaines. Thierno Ballo et Augustine Boakye occupent actuellement la tête du classement des buteurs de Ligue 2 avec cinq réalisations chacun en huit journées. Les deux Stéphanois ont d’ailleurs confirmé leur excellente dynamique samedi, lors de la victoire des Verts face à Rodez (2-0).

En effet, pour leur retour à la compétition, les hommes d’Ian Cathro ont répondu présent devant plus de 37 000 supporters dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Et ce sont bien les deux hommes forts de l’attaque stéphanoise du moment qui ont fait la différence, bien aidés par Jakob Breum.

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Ballo et Boakye frappent encore pour l’ASSE

Thierno Ballo a lancé les hostilités dès la 15e minute. Idéalement servi par le n° 10 Danois, l’attaquant stéphanois a ouvert le score d’une belle frappe croisée. Une réalisation qui récompense son activité offensive et confirme sa capacité à peser sur les défenses adverses malgré trois derniers matches sans marquer en Ligue 2. L’Autrichien avait d’ailleurs relancé la machine en amical face à Sion, avec un doublé pendant la trêve.

Au retour des vestiaires, c’est Augustine Boakye qui a pris le relais. À la 55e minute, le Ghanéen a fait parler sa technique en éliminant son adversaire d’un sombrero avant de conclure du pied droit. Une action de grande classe pour permettre à l’ASSE de faire le break et de sécuriser une victoire importante. Avec cette nouvelle réalisation, le numéro 20 porte lui aussi son total à cinq buts en Ligue 2, tous inscrits lors des cinq dernières journées.

Une attaque stéphanoise en confiance

Une efficacité qui constitue une excellente nouvelle pour Ian Cathro. Après avoir profité de la forme étincelante d’Irvin Cardona en tout début de saison (quatre buts, cinq passes décisives), l’Écossais s’appuie désormais sur deux autres éléments de son secteur offensif. De quoi apporter des solutions supplémentaires dans l’alimentation de l’attaque des Verts. D’autant plus que les deux hommes partagent une complicité qui remontent à plusieurs années.

En effet, Ballo et Boakye ont évolué ensemble en Autriche, avant de rejoindre le Forez. Deux saisons entre 2022 et 2024 et une cinquantaine de rencontres disputées en tant que coéquipiers, ce qui a évidemment renforcer leur complémentarité. Un atout qui pourrait être majeur dans la course à la montée en Ligue 1. Avec cinq buts depuis le début de la saison, les deux Stéphanois partagent la tête du classement des buteurs avec Yaya Kader Fofana (Stade de Reims), Pape Moussa Fall (FC Metz) et Damien Durand (Red Star).

Ce dernier que les Verts s’apprêtent d’ailleurs à retrouver au stade Bauer, samedi 17 octobre (20 h). Un Red Star – ASSE entre les deux premiers de Ligue 2 qui s’annonce particulièrement intéressant à suivre. Avec des buteurs en grande forme de part et d’autre !