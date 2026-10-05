Ian Cathro va progressivement retrouver des forces vives à L’Étrat. Alors que l’ASSE a dû composer avec un groupe largement amputé durant cette longue trêve internationale, deux joueurs sont déjà de retour dans le Forez : Augustine Boakye et Nadir El Jamali. Une bonne nouvelle à quelques jours de la réception de Rodez, même si le staff stéphanois devra encore patienter pour récupérer l’ensemble de ses internationaux.

La parenthèse internationale touche progressivement à sa fin pour l’ASSE. Ces derniers jours, Ian Cathro a dû travailler sans de nombreux éléments partis défendre les couleurs de leur sélection. Une situation que l’entraîneur des Verts n’avait d’ailleurs pas hésité à qualifier d’« horrible », notamment en raison du peu de temps dont il disposera avec son groupe complet avant Rodez.

La situation commence toutefois à s’améliorer.

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Boakye de retour plus tôt que prévu à l’ASSE

Augustine Boakye est rentré prématurément de sélection. Le milieu offensif devait initialement poursuivre son rassemblement avec le Ghana, mais l’annulation de la dernière rencontre des Black Stars a modifié son programme.

Le Stéphanois peut donc retrouver le Forez plus rapidement que prévu et se remettre à disposition de Ian Cathro. Une excellente nouvelle pour le technicien écossais tant Boakye occupe une place importante depuis le début de la saison.

Avant de rejoindre sa sélection, le joueur de 25 ans avait notamment enchaîné les titularisations en Ligue 2. Il avait disputé 86 minutes lors du nul à Metz (2-2), avec une passe décisive à la clé.

Son retour anticipé lui permettra surtout de disposer de plusieurs jours pour récupérer et préparer la réception de Rodez.

El Jamali également de retour dans le Forez

Nadir El Jamali a lui aussi terminé son rassemblement international. Le jeune Stéphanois était retenu avec l’équipe de France U20 et a participé à cette fenêtre internationale avant de pouvoir regagner Saint-Étienne.

Le milieu de 19 ans avait notamment été utilisé avec l’ASSE avant la trêve, avec une entrée de 13 minutes à Dunkerque. Il fait partie des jeunes sur lesquels Ian Cathro peut s’appuyer pour compléter son groupe professionnel.

Ces deux retours permettent donc au groupe stéphanois de commencer à retrouver progressivement de la densité.

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Cathro attend encore Cardona, Old et Pedro

Tout le monde n’est cependant pas encore rentré à L’Étrat. Plusieurs internationaux doivent terminer leur programme avant de rejoindre le Forez.

Irvin Cardona, Ben Old ou encore Kévin Pedro font notamment partie des joueurs encore attendus. Ben Old s’est d’ailleurs illustré ce lundi malgré la défaite de la Nouvelle-Zélande contre le Japon (2-1), en inscrivant le seul but de sa sélection.

Kévin Pedro a de son côté enchaîné une deuxième titularisation avec la République démocratique du Congo lors du match nul face à l’Ouganda (1-1).

Ian Cathro devra donc encore patienter avant de retrouver un groupe quasiment au complet. Mais avec Boakye et El Jamali déjà de retour, le compte à rebours est lancé. L’objectif est désormais de préparer au mieux ASSE – Rodez, samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard.