Dans quelques minutes, les Verts vont affronter le GFA Rumilly Vallières (National 2) à Annecy pour leur entrée en lice dans cette édition de la Coupe de France. Les hommes d’Ian Cathro abordent ce rendez-vous piège avec l’ambition d’assurer la qualification, malgré un effectif amoindri par la trêve internationale et l’absence de plusieurs cadres. Voici le onze choisi par l’entraîneur stéphanois.

En s’imposant avec sérieux et autorité face au Stade Lavallois (2-0) avant la coupure, l’ASSE avait parfaitement su panser ses plaies après le faux pas guingampais. Un succès rassurant qui a permis aux Stéphanois de basculer avec de bonnes dispositions dans cette parenthèse enchantée de la doyenne des compétitions françaises.

Ce dimanche, c’est un déplacement périlleux en Haute-Savoie qui attend les Ligériens. Face à une formation de quatrième division toujours transcendée par la magie de la Coupe de France, ce match à Annecy s’apparente au piège parfait, d’autant que le groupe stéphanois doit composer sans ses internationaux partis en sélection.

Attention au piège haut-savoyard

Avant de retrouver le championnat de Ligue 2, l’ASSE dispose d’une occasion idéale de valider son billet pour le tour suivant et de donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont peu ou à certains issus du centre de formation.

Une qualification en terre haut-savoyarde permettrait aux hommes d’Ian Cathro d’éviter toute désillusion et de prolonger l’aventure. Même privés de plusieurs figures majeures retenues avec leurs sélections nationales, les Verts possèdent la profondeur d’effectif nécessaire pour faire la différence.

À l’inverse, un faux pas face à un irréductible pensionnaire de National 2 constituerait la grande surprise de ce tour et sèmerait le doute. Les joueurs de l’ASSE devront donc faire preuve d’un grand professionnalisme et d’une rigueur de tous les instants pour écarter le danger.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois aligné pour ce déplacement de Coupe de France face à Rumilly Vallières :