Chico Lamba traverse une période compliquée avec l’ASSE. Freiné par plusieurs pépins physiques, le défenseur portugais peine à enchaîner les séances et les matchs depuis plusieurs semaines. Mais une nouvelle pourrait enfin redonner le sourire aux supporters stéphanois.

Chico Lamba espérait profiter de l’absence de Julien Le Cardinal pour retrouver une place dans le onze de départ contre Rodez (2-0). Le contexte semblait favorable pour le défenseur portugais, qui cherche toujours à retrouver de la continuité avec l’ASSE. Mais un nouveau contretemps physique est venu perturber ses plans.

Depuis plusieurs semaines, les blessures compliquent sérieusement sa situation. Une période frustrante pour le joueur, qui ne parvient pas à enchaîner les entraînements et les rencontres. Alors que l’ASSE poursuit sa saison, son retour reste forcément attendu.

Chico Lamba encore freiné par une alerte musculaire

Mais une alerte musculaire est malheureusement venue changer la donne. Le Portugais n’a finalement pas pu participer à la rencontre face à Rodez. Un nouveau coup dur pour un joueur déjà régulièrement confronté aux problèmes physiques.

Son absence ne s’est d’ailleurs pas limitée à cette rencontre. Chico Lamba a également manqué le rendez-vous suivant face au Red Star. Deux matchs supplémentaires loin du terrain, alors que le défenseur avait besoin de jouer et surtout de pouvoir enchaîner.

Cette situation devient forcément frustrante. Pour un joueur, les blessures à répétition empêchent de trouver du rythme. Elles compliquent aussi le travail quotidien à l’entraînement. Chaque retour doit être géré avec précaution avant de pouvoir retrouver pleinement la compétition.

Le défenseur stéphanois de retour à l’entraînement

Mais une évolution positive est désormais à signaler. Chico Lamba a fait son apparition à l’entraînement de l’ASSE ce mercredi.

Le défenseur portugais a notamment été aperçu sur les photos publiées par le club stéphanois. Une présence qui constitue un premier signal encourageant après cette nouvelle période d’indisponibilité.

Ce retour à l’entraînement ne signifie évidemment pas encore que Chico Lamba sera disponible pour le prochain match. Il faudra voir comment le défenseur récupère et surtout s’il peut enchaîner les séances sans ressentir de nouvelle gêne. Pour l’ASSE, la priorité sera forcément de lui permettre de retrouver progressivement le rythme.

Mais cette image reste positive. Après plusieurs blessures, revoir Chico Lamba avec le groupe constitue une étape importante. Le défenseur peut désormais espérer tourner progressivement la page de cette période difficile.

La question est donc désormais simple : est-ce enfin la fin du long tunnel de blessures pour Chico Lamba ? Son retour à l’entraînement apporte une première réponse encourageante. Il faudra toutefois attendre les prochaines séances pour savoir si le Portugais peut réellement s’inscrire dans la durée avec l’ASSE.