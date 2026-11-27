L’ASSE veut retrouver la Ligue 1, mais son projet dépasse la remontée. Investissements, transferts, formation et développement commercial : deux dirigeants stéphanois ont expliqué comment Kilmer entend réveiller le club. Avec une précision importante sur les intentions de son propriétaire.

Depuis le rachat de l’ASSE par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, les supporters ont découvert un actionnaire disposant de moyens importants et d’une solide expérience dans le sport. Mais quelle logique guide les investissements de Larry Tanenbaum ? Et comment le club compte-t-il construire son équilibre économique ?

Dans un entretien accordé à Décideurs, Fabien Dawidowicz, directeur général adjoint aux finances, et Cédric Chambaz, directeur général adjoint au marketing et à la communication, ont détaillé cette stratégie. Leurs réponses ont notamment éclairé la place de la formation, des ventes de joueurs et de la popularité des Verts dans le projet.

ASSE : Kilmer a investi dans un « géant endormi »

Cédric Chambaz a d’abord rappelé que le profil des propriétaires avait évolué. « L’ère du chef d’entreprise qui veut s’offrir une danseuse en investissant ses fonds propres pour se faire plaisir le week-end est derrière nous. Aujourd’hui, nous sommes dans une logique d’investissement beaucoup plus raisonnée, même si elle laisse toute sa place à la passion. »

Dans le cas stéphanois, l’histoire et la ferveur ont accompagné une analyse économique. « Quand Larry Tanenbaum mandate Ivan Gazidis pour trouver un club de football dans lequel investir, il recherche un actif à fort potentiel sur un marché mûr. Il ne s’agit donc pas du tout de mécénat à fonds perdus. Pour autant, cet investissement porte sur un produit d’émotion, et l’AS Saint-Étienne dispose d’atouts considérables en la matière », a expliqué le dirigeant.

Kilmer a ainsi identifié un potentiel encore insuffisamment exploité. Pour Chambaz, l’ASSE était « une sorte de géant endormi qui, ces dernières années, n’avait pas bénéficié des investissements de modernisation nécessaires pour rester compétitif dans le football contemporain ». L’objectif consiste désormais à « réveiller le club grâce à des investissements ciblés », afin de le repositionner « comme une institution, sur le terrain comme en dehors ».

Formation et infrastructures au cœur du projet stéphanois

Fabien Dawidowicz a présenté trois priorités : les équipes professionnelles masculines et féminines, les infrastructures et la formation. Concernant les équipements, il a évoqué « la volonté d’améliorer le centre d’entraînement et de poursuivre la modernisation du stade, en collaboration avec la Métropole de la ville ».

La formation doit également conserver une place essentielle. « L’académie doit permettre d’accompagner les jeunes aussi bien dans leur parcours footballistique que dans leur éducation afin de les préparer au mieux à une éventuelle carrière professionnelle », a précisé le responsable financier. Une orientation qui rejoint la place accordée aux jeunes dans les premières annonces du projet d’Ivan Gazidis à l’ASSE.

Ces investissements doivent produire des bénéfices sportifs, puis économiques. Dawidowicz a expliqué le lien entre ces deux dimensions : « En offrant aux joueurs de meilleures conditions d’entraînement et de développement, nous augmentons leur potentiel de performance et, à terme, leur valeur sur le marché. Ces investissements doivent donc être considérés comme un moyen de renforcer notre capacité à générer des revenus futurs. »

Pourquoi la remontée en Ligue 1 reste essentielle

L’entretien a également livré une comparaison surprenante sur les droits télévisés. Selon Fabien Dawidowicz, leur baisse a réduit certains écarts entre les deux divisions. « En échangeant récemment avec plusieurs directeurs administratifs et financiers de clubs de Ligue 1, nous avons constaté que les revenus audiovisuels d’un club classé dans le top 3 de Ligue 2 pouvaient être proches de ceux d’un club occupant la 15e place de Ligue 1. »

Pas de quoi remettre en cause l’importance de la montée. La Ligue 1 doit offrir à l’ASSE une meilleure exposition et une valorisation supérieure de ses joueurs. « Pour générer des revenus sur le marché des transferts, nous devons donc retrouver l’élite et y réaliser de bonnes performances », a insisté Dawidowicz.

Le modèle concerne autant le recrutement que l’académie : « Cela vaut aussi bien pour les joueurs que nous recrutons et développons que pour ceux issus de notre centre de formation. Le trading de joueurs constitue ainsi un levier essentiel de notre équilibre financier. »

Le retour dans l’élite doit donc permettre au club de mieux valoriser le travail réalisé sur son effectif, tout en renforçant ses perspectives commerciales.

L’ASSE veut mieux exploiter sa popularité

Sur ce dernier point, Cédric Chambaz a mis en avant une audience qui dépasse largement le Forez. Le dirigeant a évoqué plus de 2,9 millions de fans sur l’ensemble des plateformes du club, ainsi qu’une forte attractivité pour les partenaires : « Aujourd’hui, nous sommes capables de générer en France l’une des 10 plus fortes valorisations médiatiques pour nos annonceurs, et ce malgré notre présence en deuxième division. »

Le défi consiste à convertir davantage cette visibilité en recettes. « L’enjeu, au-delà de la seule billetterie, est de transformer notre notoriété en revenus », a résumé Chambaz. Cela suppose de continuer à remplir Geoffroy-Guichard, mais aussi de toucher les supporters éloignés : « Nous devons aussi toucher ceux qui ne peuvent pas venir au stade, en développant notre marque et nos produits dérivés. »

L’image des joueurs, notamment ceux issus de la formation stéphanoise, doit participer à cette démarche. Le club souhaite également élargir son audience, avec une progression mesurée. « Notre ambition est de conquérir de nouveaux publics, notamment en Europe, mais chaque chose en son temps », a précisé le dirigeant, avant d’ajouter : « Nous ne pouvons pas prétendre rivaliser aujourd’hui avec le PSG à l’échelle internationale. Cela passera d’abord par le retour en Ligue 1 et par des performances sportives à la hauteur de nos ambitions. »

Les résultats restent déterminants pour le projet Kilmer

Les dirigeants ont toutefois reconnu qu’une stratégie économique ne pouvait pas effacer l’incertitude du football. Cédric Chambaz a notamment souligné les différences entre les modèles européens et nord-américains : « Le marché nord-américain, plus mature, fonctionne selon des logiques différentes. Transposer tel quel ces recettes en Europe serait une erreur. »

La réussite commerciale reste aussi liée aux performances. « Nous pouvons bâtir une stratégie marketing solide et développer nos outils de fidélisation, mais les résultats sportifs restent déterminants. Si vous perdez cinq matchs de suite, la dynamique commerciale s’en ressent forcément. Le projet sportif reste le juge de paix », a-t-il rappelé.

Cette dépendance au terrain explique toute la difficulté du projet : investir dans la durée tout en répondant aux attentes immédiates. Fabien Dawidowicz a ainsi évoqué la nécessité de « distinguer l’approche à long terme de nos investissements et celle, plus court-termiste, de nos supporters qui attendent des résultats ».

Chambaz a enfin souligné ce qui rend l’ASSE si particulière : « Très peu d’entreprises peuvent se targuer de voir leur logo tatoué sur le corps d’un de leurs clients et, pourtant, c’est le cas de l’ASSE. » Un attachement dont il a mesuré la portée depuis son arrivée : « Le club cristallise des espoirs, des projections de succès qui transcendent le football. »