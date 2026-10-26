La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes a débuté avec une charnière centrale inédite. Sohaib Naïr n’a pas pu prendre par à cette rencontre. Ce sont Kévin Pedro et Julien Le Cardinal qui ont été alignés ensemble lors de ce clean sheet. Une prestation majuscule pour les deux hommes. De quoi rabattre les cartes ?

Pour la première fois de la saison, Sohaib Naïr a manqué ses premières minutes sous la tunique verte. Il était avec Áron Csongvai le seul joueur à avoir disputé l’intégralité des minutes sous le maillot de l’ASSE. Mais cette fois-ci, Sohaib Naïr était malade, tout comme Zuriko Davitashvili face à Rodez. Pas de quoi l’empêcher d’assister à la rencontre et de célébrer en fin de partie avec ses coéquipiers. Il était tout de même équipé d’un masque lors des scènes de joie en fin de rencontre. Remplacé le jour-même dans le groupe par Nathan Kasia, il a regardé ses coéquipiers des tribunes.

Une charnière centrale toute neuve

Depuis le début de saison, Ian Cathro semblait avoir trouvé sa charnière centrale en alignant ensemble Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr. Pour autant, l’entraîneur de l’ASSE espère aussi compter sur d’autres joueurs, à l’image de Chico Lamba entré en jeu en fin de partie face à Nantes. Mais depuis plusieurs mois, des pépins physiques font que le joueur doit être préservé pour ne prendre aucun risque.

C’est ce qu’expliquait son coach il y a quelques semaines : « Il a ressenti une gêne musculaire jeudi. On pensait que ça pourrait le faire pour cette rencontre. Mais vendredi, sur la dernière séance, on a réalisé que ça ne serait pas le cas. […] Il faut garder en tête qu’il a fait un nombre important de minutes contre Sion. C’était la première fois depuis longtemps, peut-être 9 mois. » Le voir entrer en jeu face à Nantes est donc une bonne nouvelle, mais la concurrence est de plus en plus importante.

Kévin Pedro met la pression sur Sohaib Naïr

Le jeune international congolais est aussi devenu une véritable solution en défense centrale. C’est d’ailleurs lui qui a été titularisé en l’absence de Sohaib Naïr. Kévin Pedro a encore une fois montré toute sa polyvalence. Il a été précieux dans le succès stéphanois, par son impact défensif et par son apport sur le but.

Ces dernières semaines, Sohaïb Naïr était l’un des seuls éléments que Ian Cathro n’avait jamais changés. Même si ses prestations sont globalement bonnes, certaines approximations auraient pu coûter cher à Saint-Étienne, notamment face au FC Metz. Le match XXL du duo Le Cardinal – Pedro et les bonnes prestations de Joao Ferreira à droite vont certainement amener Ian Cathro à se poser des questions. Il existe en effet aujourd’hui plusieurs solutions de très grande qualité pour composer la défense. Sohaib Naïr en fait bien évidemment partie. Lui qui était bien présent face à Rodez et au Red Star, deux rencontres qui se sont terminées par un clean sheet pour l’ASSE.