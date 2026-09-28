Après une entrée en lice manquée pour la Géorgie en Ligue des Nations, les coéquipiers de Davitashvili étaient de nouveau sur le pont. Battus sur le fil par l’Irlande du Nord lors de la première journée, les Géorgiens affrontaient l’Ukraine ce lundi à 18h. Pour l’ailier de l’ASSE et ses partenaires, le rachat était impératif dans un groupe particulièrement relevé.

Le début de cette campagne européenne ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de la sélection géorgienne, désormais en phase de transition après le limogeage de leur sélectionneur Willy Sagnol. Opposée à l’Irlande du Nord à Tbilissi, la Géorgie a manqué une belle occasion de lancer sa dynamique dans cette poule.

Après un premier acte terne, le tournant de la rencontre est intervenu en seconde période lorsque Khvicha Kvaratskhelia a manqué un penalty à la 65e minute. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant de l’ASSE Zuriko Davitashvili a fait son entrée en jeu à la 77e minute pour apporter de la percussion. Malheureusement pour le n°22 des Verts, la fin de match a viré au cauchemar avec un but assassin de Shea Charles dans le temps additionnel (90’+9, 0-1).

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L’ailier de l’ASSE veut s’imposer en Géorgie

Placée dans un groupe relevé comprenant également l’Ukraine (33ᵉ au classement FIFA) et la Hongrie (39ᵉ), la Géorgie n’a déjà plus le droit à l’erreur. Ce rendez-vous face aux Ukrainiens ce lundi à 18h s’annonçait décisif pour la suite de la compétition.

Pour Zuriko Davitashvili, l’enjeu était double. Auteur d’une entrée pleine d’envie lors de la première journée malgré la défaite finale, le Stéphanois espérait au moins un temps de jeu supérieur. L’ailier de l’ASSE avait à cœur de mettre ses qualités au service du collectif national pour relancer les siens avant un déplacement délicat en Hongrie.

Résumé de la rencontre

Remplaçant au coup d’envoi, Zuriko Davitashvili est entré à la 73e de ce triste 0-0. Un match nul et vierge.