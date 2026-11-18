L’ASSE connaît désormais la programmation de son prochain rendez-vous en Coupe de France. Après avoir éliminé le GFA Rumilly-Vallières (2-1), les Verts recevront le FC Villefranche Beaujolais le samedi 28 novembre à 20h, au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre qui se disputera toutefois dans une ambiance particulière puisque le Kop Nord sera fermé.

ASSE : Villefranche attendu le 28 novembre

La Fédération française de football a officialisé la programmation du huitième tour de la Coupe de France. L’AS Saint-Étienne accueillera le FC Villefranche Beaujolais le samedi 28 novembre, avec un coup d’envoi fixé à 20h.

Les Stéphanois retrouveront donc leur public pour tenter de poursuivre leur aventure dans la compétition, après une qualification difficile obtenue face à Rumilly-Vallières.

Face à Villefranche, les hommes de Ian Cathro devront confirmer leur statut et éviter les pièges d’une compétition qui réserve régulièrement des surprises.

Le Kop Nord fermé pour la rencontre

Cette affiche se déroulera néanmoins dans un Geoffroy-Guichard amputé d’une partie de ses tribunes.

Le Kop Nord sera fermé pour cette rencontre. Une absence qui privera les Verts d’une partie importante de leur soutien habituel.

Cette fermeture intervient alors que le Chaudron continue d’afficher des affluences remarquables cette saison, malgré les restrictions qui touchent régulièrement ses tribunes.

Un calendrier chargé pour les Verts

Ce rendez-vous s’inscrit dans une période dense pour l’ASSE. Les Stéphanois se déplaceront d’abord à Reims, le samedi 21 novembre, avant de retrouver la Coupe de France une semaine plus tard.

Ils accueilleront ensuite Nancy le 5 décembre, puis se rendront à Pau le 12 décembre pour deux rencontres importantes de Ligue 2.

Le programme est désormais fixé : samedi 28 novembre à 20h, les Verts tenteront de décrocher leur qualification pour les 32es de finale devant leur public, mais sans le Kop Nord.