Augustine Boakye n’est plus le joueur discret et irrégulier qu’Olivier Dall’Oglio a connu lors de ses premiers mois à l’ASSE. Désormais décisif et capable d’inscrire des buts spectaculaires, le Ghanéen a franchi un cap. Dans les colonnes du Progrès, son ancien entraîneur est revenu sur cette métamorphose. Pour lui, la progression du Stéphanois ne doit rien au hasard : elle s’explique autant par sa maturité et son intégration que par une confiance retrouvée.

Lorsqu’Augustine Boakye débarque à Saint-Étienne à l’été 2024, Olivier Dall’Oglio est encore l’entraîneur des Verts. Le technicien découvre alors un joueur talentueux, mais qui doit s’adapter à un nouvel environnement et aux exigences de la Ligue 1.

Deux ans plus tard, le visage du Ghanéen a changé. Ses performances offensives ont pris une nouvelle dimension, à l’image de son but exceptionnel inscrit face à Rodez. Une évolution qui ne surprend pas son ancien entraîneur.

ASSE : Dall’Oglio avait identifié le potentiel de Boakye

Dans un entretien accordé au Progrès, Olivier Dall’Oglio explique pourquoi il n’est pas étonné de voir son ancien joueur s’affirmer.

« Ça ne me surprend pas de le voir éclore maintenant. Il y a des joueurs qui sont plus lents dans leur progression. Il a pris de la maturité. »

L’ancien entraîneur stéphanois garde notamment le souvenir d’un joueur particulièrement investi, mais peu démonstratif. « Gros travailleur et un garçon agréable au quotidien. »

Il se souvient aussi de sa discrétion dans le groupe. « On n’entendait pas souvent le son de sa voix. »

Une timidité qui accompagnait les difficultés d’adaptation du Ghanéen lors de ses premiers mois dans le Forez.

« Quand il est arrivé, il ne parlait pas la langue, il était en découverte totale de la Ligue 1, une marche un peu haute à l’époque. Là, tu le sens plus installé dans sa vie. Ça se voit même dans ses attitudes. J’ai été frappé par sa célébration. Tu le devines plus à l’aise, son visage n’est plus le même. Il exprime autre chose. C’est la preuve, comme je le dis souvent, qu’il faut prendre en considération l’humain. »

Un repositionnement qui a changé la donne à l’ASSE

L’évolution de Boakye ne concerne pas uniquement son efficacité devant le but. Recruté comme ailier, il a progressivement été utilisé dans un rôle plus axial, notamment sous les ordres de Philippe Montanier.

Un changement de position qu’Olivier Dall’Oglio juge pertinent. L’ancien entraîneur des Verts met en avant les qualités techniques et physiques du Ghanéen, mais aussi sa capacité à participer aux efforts défensifs. « Son replacement au milieu est intéressant, d’autant qu’il a de la qualité technique et de l’endurance. »

Boakye : une précision retrouvée devant le but

Le changement le plus spectaculaire concerne la finition. Déjà capable de déclencher rapidement et de frapper de loin lors de son arrivée, Boakye manquait alors de régularité dans le dernier geste.

Olivier Dall’Oglio explique que ce potentiel avait été identifié dès ses premiers mois à Saint-Étienne. La différence se situe désormais dans la précision de ses tentatives.

L’ancien coach évoque notamment sa facilité à tenter sa chance sans devoir pénétrer dans la surface de réparation. Une qualité devenue particulièrement visible cette saison, avec plusieurs réalisations spectaculaires.

Mais c’est surtout son but contre Rodez, conclu par un sombrero et une reprise de volée, qui illustre le mieux sa transformation. « Son sombrero et sa reprise, il le fait avec légèreté et relâchement. »

Selon Dall’Oglio, Boakye n’aurait probablement pas osé tenter un tel geste quelques mois auparavant. La confiance acquise lui permet aujourd’hui de prendre davantage d’initiatives, sans perdre son efficacité.

Cette progression constitue une excellente nouvelle pour l’ASSE. Après avoir principalement brillé par ses passes décisives la saison dernière, Augustine Boakye a ajouté une nouvelle dimension à son jeu : celle d’un véritable buteur.

Et à écouter Olivier Dall’Oglio, cette transformation rappelle surtout qu’un joueur a parfois besoin de temps pour exprimer pleinement son potentiel.

Source : Le Progrès