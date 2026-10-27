Les derniers qualifiés d’Auvergne-Rhône-Alpes sont connus avant l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France. Parmi eux, plusieurs clubs de la Loire espèrent une affiche face aux Stéphanois. Mais une étape reste à franchir avant de connaître les adversaires possibles des Verts.

Pour les clubs amateurs encore en course, le prochain tirage peut changer la dimension de leur parcours. Après les rencontres du 6e tour, vingt équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont obtenu leur qualification. Elles rejoignent les quatre représentants régionaux de Ligue 2 : Saint-Étienne, Annecy, Clermont et Grenoble.

L’ASSE découvrira son adversaire mercredi 28 octobre à partir de 10h30, à Roland-Garros. Ce tirage des 7e et 8e tours permettra aussi de dévoiler la suite du parcours. Les Verts entreront dans la compétition le week-end des 14 et 15 novembre.

Quatre clubs de la Loire poursuivent leur parcours en coupe de France

Feurs, Firminy, Veauche et Saint-Paul-en-Jarez sont toujours en course. Quatre clubs proches de Saint-Étienne qui peuvent espérer retrouver l’équipe de Ian Cathro, sous réserve de figurer dans le même groupe de tirage.

Veauche et Saint-Paul-en-Jarez, pensionnaires de Régional 3, prolongent ainsi leur aventure au-delà des tours régionaux. Une rencontre face à l’ASSE offrirait une tout autre dimension à leur qualification, pour les joueurs comme pour les bénévoles et les habitués du bord de terrain.

Feurs et Firminy peuvent nourrir le même espoir. Mais le plateau comprend aussi des formations habituées aux championnats nationaux, à commencer par Le Puy, Villefranche et Bourg-en-Bresse. Rumilly Vallières, Hauts Lyonnais, Limonest et Lyon La Duchère ont également franchi ce dernier obstacle avant le tirage fédéral.

Les vingt clubs régionaux qualifiés

Voici les équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui ont obtenu leur billet à l’issue du 6e tour :

Le Puy Foot 43

FC Villefranche Beaujolais

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01

FC Limonest Dardilly Saint-Didier

GFA Rumilly Vallières

Hauts Lyonnais

Lyon La Duchère

US Feurs

FCO Firminy

Chambéry Savoie Football

Montluçon Football

Chassieu Décines FC

AC Seyssinet-Pariset

Entente Crest-Aouste

FC Riom

FC Cournon-d’Auvergne

SO Pont-de-Chéruy Chavanoz

Rhône Crussol Foot 07

ES Veauche

FC Saint-Paul-en-Jarez

L’ASSE, Annecy, Clermont et Grenoble feront, de leur côté, leur entrée en lice à ce 7e tour.

Des groupes géographiques pour ces tirages de la coupe de France

Cette liste ne constitue pas encore celle des adversaires possibles de Saint-Étienne. Le tirage reste organisé selon une logique géographique, mais les groupes ne correspondent pas nécessairement aux limites des ligues régionales.

À partir du 7e tour, la Commission fédérale a le choix du nombre et de la composition des groupes. Les adversaires sont ensuite tirés au sort à l’intérieur de chacun d’eux. Des clubs de plusieurs régions peuvent donc se retrouver ensemble, tandis que les représentants d’une même ligue peuvent être séparés.

Pour cette édition, il y aura neuf groupes comprenant chacun deux clubs de Ligue 2. Il faudra donc attendre la publication du groupe de l’ASSE pour savoir si une rencontre avec Feurs, Firminy, Veauche ou Saint-Paul-en-Jarez est possible. Leur qualification leur permet de l’espérer. Elle ne garantit pas encore que les Verts seront à portée de tirage.