Comme chaque saison, la Coupe de France est un moment important pour de nombreux clubs amateurs et professionnels. Les clubs de Ligue 2 feront leur entrée prochainement lors du 7e tour ! L’ASSE va donc bientôt connaître son futur adversaire.

Depuis sa finale perdue face au PSG en 2020, l’ASSE connaît des années plus difficiles en Coupe de France. L’an passé, les Verts avaient tout de même passé deux tours face à des clubs de niveau Régional : Quetigny et Écotay-Moingt. Ils avaient ensuite été éliminés par l’OGC Nice. Cette saison, les Verts voudront également briller dans cette compétition. Leur parcours débutera le week-end du 14 et 15 novembre.

Un tirage au sort imminent en Coupe de France

Le mercredi 28 octobre prochain à 10 h 30, le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France sera effectué. Si l’ASSE remporte son premier match, elle connaîtra déjà son futur adversaire. Ce tirage au sort aura lieu à Paris au stade Roland-Garros, comme l’a communiqué la Fédération Française de Football (FFF).

De nombreuses personnalités seront conviées à cet événement. Parmi elles figureront d’anciennes figures de l’ASSE, comme Lionel Potillon et Jean-Pascal Mignot.

Des tirages par groupes géographiques

Comme à chaque édition de Coupe de France, les différentes équipes seront réparties en groupes pour ces tours. Des clubs de tous niveaux y figureront. L’objectif est d’éviter les déplacements trop longs pour les clubs amateurs à ce stade de la compétition.

Le premier club tiré au sort obtient l’avantage du terrain. En revanche, si le second club tiré évolue au moins deux divisions en dessous du premier (par exemple, Ligue 2 et club de National), le match est automatiquement inversé. Le « petit » club reçoit alors la rencontre à domicile pour cette rencontre de Coupe de France.

Rendez-vous dans quelques jours pour connaître le futur adversaire de l’ASSE ! En attendant, les Verts s’apprêtent à disputer un match très important face au FC Nantes ce samedi à 20 heures dans le Chaudron. Le stade affiche complet depuis plusieurs jours. L’ambiance sera bouillante.