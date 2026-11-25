Le soir où Timothée Chalamet a enfilé le maillot vert fluo de l’ASSE au JT de TF1, il s’en est fallu de peu que l’image n’existe pas. Invité de Sportfin France, Cédric Chambaz, directeur de la marque du club, raconte ces trois jours de course contre la montre. Il détaille aussi la stratégie qui a triplé les ventes de maillots des Verts.

Pour les supporters stéphanois, c’est l’une des images marquantes de la saison passée. Le dimanche 8 février 2026, sur le plateau d’Anne-Claire Coudray, Timothée Chalamet découvre le nouveau quatrième maillot de l’ASSE, l’enfile et s’émerveille devant ce vert inhabituel. Le geste paraît naturel et le timing parfait.

En coulisses, rien de tout cela n’était prévu. Dix mois plus tard, l’homme qui a piloté l’opération en livre le récit pour la première fois.

Trois jours pour un coup monté dans l’urgence

Cédric Chambaz occupe le poste de directeur général adjoint en charge de la marque, du marketing et de la communication à l’ASSE. Quand il apprend que l’acteur est de passage en France pour la promotion de Marty Supreme et que le 20h souhaite lui faire un cadeau, le club n’est pas prêt.

« Le produit était encore en cours d’acheminement. Le point de vente n’était pas achalandé, et notre campagne marketing ne prenait pas en compte la venue de Timothée Chalamet », reconnaît-il.

L’ASSE décide malgré tout de saisir l’occasion. Le club récupère chez Hummel le tout premier exemplaire. Ce n’est même pas le produit final : c’est un échantillon de présérie, floqué en urgence au nom de l’acteur. Le matin de l’enregistrement, le responsable presse le transporte jusqu’à Paris en train. « Il est arrivé dix minutes avant le début de la prise de vue », raconte Chambaz.

Le club bénéficie toutefois d’un répit. L’interview est enregistrée le mercredi pour une diffusion le dimanche, ce qui laisse trois jours pour tout préparer. Il faut former les vendeurs de la boutique des Verts à un maillot qu’ils n’ont jamais vu, et organiser en un temps record un shooting avec des modèles et des photographes stéphanois.

Le club choisit de rapprocher le maillot de la mode, l’univers de Chalamet. Le dimanche soir, quand l’acteur l’enfile à l’antenne, la campagne est lancée sur les réseaux sociaux et les précommandes ouvrent en ligne. Les cartons, eux, sont toujours en route.

Le dirigeant glisse un dernier détail : une telle opération serait impossible aujourd’hui. Chalamet a depuis signé avec une marque concurrente de Hummel.

Un pari sur une couleur qui a battu tous les records

Le risque était réel. Ce vert fluo, aux tons presque néon, tranchait avec les codes du club.

« C’était une couleur un peu atypique, et pourtant il a rencontré une vraie demande de nos fans », se félicite Chambaz.

Le résultat a dépassé les attentes. Le club avait parlé à l’époque du meilleur lancement de maillot de son histoire, et nous vous révélions que les ventes avaient doublé. Pour le dirigeant, ce succès confirme qu’un club comme l’ASSE s’adresse à plusieurs publics. Une partie des supporters reste attachée à une couleur et à un type de maillot. D’autres recherchent des produits « plus lifestyle, en rupture avec les codes ».

Des ventes multipliées par trois en cinq ans

Le coup Chalamet n’est pas un hasard isolé. « On a multiplié par trois nos volumes de maillots en cinq ans », affirme Chambaz. Il attribue ce bond à la relation avec Hummel.

L’ASSE participe en effet à la conception de ses maillots, ce que tous les équipementiers n’accordent pas. Le processus s’étale sur environ dix-huit mois. Au moment de l’entretien, le club discutait déjà des tenues de la saison prochaine et de celle d’après.

Chaque maillot doit avoir un sens. L’actuel maillot domicile fête ainsi les 70 ans du premier titre de champion de France, remporté en 1957. On y retrouve les bandes larges, le grand col blanc et un logo d’époque irisé, visible de près. Le dirigeant revendique pourtant le droit de bousculer les codes, comme avec le maillot fluo.

« Sinon, on n’est pas un club de foot, on est un musée »

Le passage le plus fort de l’entretien porte sur la façon de gérer le poids de l’histoire. Chambaz récuse le mot nostalgie :

« La nostalgie, c’est quelque chose de paralysant. Je préfère le terme d’héritage. Un héritage, on construit dessus. »

Il remonte aux racines minières et ouvrières du club. Pour lui, cette culture du travail se retrouve encore dans le comportement des salariés, des joueurs et des tribunes.

« Nos premiers joueurs sortaient de la mine et venaient jouer au foot. Pour eux, mouiller le maillot, ce n’était pas une image ».

Il voit aussi dans l’épopée des années 1970 la naissance de la marque Saint-Étienne.

« On est le club de foot qu’on découvre à la télé en même temps qu’on découvre la télé ».

C’est de là, selon lui, que vient ce réflexe national : dire « les Verts », c’est forcément parler de l’ASSE.

Le club continuera de célébrer ses générations dorées, comme il l’a fait la saison passée pour l’anniversaire de la finale de Glasgow. Il y a cependant une limite à ne pas franchir :

« Il ne faut pas s’y enfermer, parce que sinon, on n’est pas un club de foot, on est un musée. ».

L’objectif affiché est clair : « réveiller ce géant endormi » et en refaire une institution du football européen.

De l’App Store à Geoffroy-Guichard

Le profil de Cédric Chambaz explique cette approche. Issu d’une école de commerce, il a fait l’essentiel de sa carrière dans la tech, chez Microsoft puis chez Apple. Il y a notamment accompagné l’App Store, passé de quelques centaines de milliers de dollars de chiffre d’affaires à plusieurs milliards. Le déclic est venu du partenariat entre Apple TV et la MLS, qui a réveillé chez lui une passion endormie pour le sport.

Il s’est alors accordé une année de réflexion, au cours de laquelle il a rencontré près de 300 personnes du secteur. C’est l’ASSE qui a fini par se présenter, en septembre 2025, dans le cadre de la restructuration lancée par Kilmer Sports Ventures.

Il a imposé une ligne qui parlera aux supporters : la production de contenu est internalisée, avec une dizaine de vidéastes, photographes et community managers au plus près du groupe. Il a aussi fait un choix assumé sur l’intelligence artificielle. Le club préfère travailler avec de vrais photographes, stylistes et modèles plutôt que de générer ses visuels.

Remonter d’abord, l’Europe ensuite

Au détour d’un jeu de questions rapides, le dirigeant a aussi dit un mot de l’ambition sportive. L’ASSE retrouvera-t-elle l’Europe d’ici cinq ans ? « On espère. » Finira-t-elle championne de Ligue 2 ? « Ça serait bien, mais ce n’est pas notre objectif. Notre objectif, c’est de remonter. »

Pour expliquer pourquoi un club n’est pas une marque comme les autres, il a gardé l’image la plus parlante : « Il y a très peu de marques qui peuvent se vanter que leur consommateur se fasse tatouer leur logo sur le ventre. » À Saint-Étienne, beaucoup de supporters pourraient le lui confirmer.

Source : Sportfin France (YouTube)