Ancien entraîneur de l’ASSE, Claude Puel a toujours accordé une importance particulière à la formation et à la progression des jeunes joueurs. Une philosophie qu’il continue de défendre à l’heure où les statistiques occupent une place grandissante dans le football professionnel. Invité du podcast Azur, le technicien est revenu sur ses méthodes de recrutement et sur les risques d’une confiance excessive accordée aux chiffres. Des déclarations qui trouvent un écho particulier à Saint-Étienne, où Kilmer Sports Ventures a fait de l’analyse des données l’un des outils principaux de sa stratégie sportive.

Le football a changé, ses méthodes de recrutement aussi. Désormais, les clubs disposent d’outils capables de mesurer et de comparer une multitude d’indicateurs pour identifier leurs futures recrues. Une évolution technologique qui permet d’élargir les possibilités, mais qui pose également la question de la place laissée à l’observation humaine. C’est d’autant plus vraie à l’ASSE sous l’impulsions de Jaeson Rosenfeld.

Tout au long de sa carrière, l’ancien entraîneur des Verts, Claude Puel, a construit une partie de ses projets autour de joueurs encore méconnus, parfois issus de clubs modestes.

Et pour lui, certains profils n’auraient peut-être jamais été repérés si les statistiques avaient constitué le principal critère de sélection.

ASSE : Claude Puel rappelle avoir lancé près de 200 jeunes

Dans un entretien accordé au podcast Azur, Claude Puel est revenu sur son expérience dans le développement des jeunes footballeurs.

Il affirme avoir permis à un nombre important de joueurs de découvrir le haut niveau, sans disposer des outils statistiques utilisés aujourd’hui.

« J’ai sorti des dizaines, je ne sais pas, 150, 200 jeunes joueurs. Ils n’avaient aucune data. »

L’ancien entraîneur stéphanois estime qu’une partie de ces joueurs sont ensuite devenus internationaux. Un argument qu’il utilise pour rappeler que le potentiel d’un footballeur ne se résume pas à ses performances chiffrées.

Certains jeunes évoluent dans des championnats peu observés, d’autres ne disposent pas encore d’un volume de matchs suffisant pour produire des données représentatives.

Dans ces situations, le regard d’un recruteur expérimenté peut permettre d’identifier des qualités qui n’apparaissent pas dans les statistiques.

Une conviction forgée au cours de ses différentes expériences, de Lille à Nice, en passant par Lyon et Saint-Étienne.

« La data qui fait tout, non » : Puel fixe ses limites

Cette expérience explique en partie les réserves exprimées par Claude Puel concernant l’évolution des pratiques de recrutement.

Le technicien ne conteste pas l’utilité des outils modernes. Il considère toutefois qu’ils ne doivent pas devenir le point de départ et d’arrivée de toutes les décisions.

« Les datas, c’est un élément supplémentaire pour confirmer un aspect visuel et comment on ressent le joueur. »

Autrement dit, l’analyse statistique doit selon lui venir enrichir une évaluation déjà construite autour de l’observation du joueur.

Et lorsqu’il est interrogé sur la place prise par ces outils, Claude Puel ne cache pas son scepticisme.

« Il y a beaucoup de personnes, de dirigeants, j’espère pas trop d’entraîneurs, qui n’ont pas eu une approche, un développement dans le football et à qui les datas rassurent. »

Une remarque qui vise moins la technologie elle-même que la manière dont elle peut être utilisée.

Pour l’ancien entraîneur de l’ASSE, les chiffres risquent parfois de devenir un moyen de sécuriser artificiellement des choix sportifs. Ils donnent des repères, permettent des comparaisons et facilitent certaines analyses, mais ne garantissent pas la réussite d’un recrutement.

Sa position tient finalement en une formule : « La data qui fait tout, non. »

Une autre conception du recrutement que celle développée à Saint-Étienne ?

Ces déclarations prennent une dimension particulière lorsqu’on les replace dans le contexte actuel de l’ASSE.

Depuis juin 2024, Kilmer Sports Ventures a engagé une transformation de l’organisation sportive stéphanoise. L’exploitation des données occupe une place importante dans la recherche et l’évaluation des joueurs susceptibles de rejoindre le club.

Cette stratégie vise notamment à identifier des profils à potentiel, parfois moins exposés médiatiquement, avant de les accompagner dans leur développement.

Une orientation qui ne signifie pas que Saint-Étienne recrute uniquement à partir de statistiques. L’observation vidéo, l’analyse technique et l’évaluation humaine peuvent parfaitement compléter les données.

La différence avec le discours de Claude Puel réside surtout dans la hiérarchie qu’il établit entre ces outils.

L’ancien technicien des Verts privilégie d’abord le jugement footballistique et l’observation, les chiffres venant ensuite conforter ou nuancer cette première impression.

Il ne s’agit donc pas nécessairement de deux visions incompatibles, mais de méthodes dont l’équilibre peut varier.

ASSE : le défi de détecter les bons joueurs sans se tromper

À Saint-Étienne, cette réflexion rejoint une question essentielle pour la réussite du projet Kilmer : comment transformer l’identification d’un potentiel en véritable réussite sportive ?

Repérer un joueur présentant des indicateurs prometteurs ne suffit pas toujours. Il faut encore qu’il puisse s’adapter au championnat, comprendre les exigences de son entraîneur et trouver sa place dans le collectif.

À l’inverse, un joueur dont les statistiques restent modestes peut posséder des qualités intéressantes qui ne se révèlent qu’à travers une observation approfondie.

C’est précisément cette part d’appréciation humaine que Claude Puel souhaite préserver.

Ses déclarations ne constituent pas une critique directe de Kilmer Sports Ventures. Dans cet entretien, l’ancien entraîneur stéphanois ne mentionne ni les propriétaires actuels de l’ASSE ni leurs méthodes de recrutement.

Mais son discours rappelle que l’utilisation croissante des Data ne fait pas disparaître les incertitudes inhérentes au football.

Pour les Verts, l’enjeu est bel et bien de tirer le meilleur parti des outils modernes tout en conservant une capacité d’évaluation qui dépasse les seuls indicateurs statistiques.

Claude Puel, lui, reste convaincu d’une chose : pour dénicher un talent, aucun tableau de chiffres ne remplacera totalement l’œil d’un recruteur.