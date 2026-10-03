Il avait fallu remonter au 17 janvier pour retrouver la trace d’un match complet de Chico Lamba. 258 jours plus tard, face à Sion, le défenseur de l’ASSE a enfin tenu 90 minutes. Pendant que Julien Le Cardinal, sorti touché à Metz, n’était pas sur la feuille de match, à une semaine de la réception de Rodez.

L’ASSE a profité de la trêve pour s’offrir un match amical face au FC Sion, ce vendredi à L’Étrat. Le large succès des Verts (5-1), porté par les doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo, n’est pourtant pas l’information principale côté défense.

En l’absence du capitaine, c’est Chico Lamba qui tenait l’axe aux côtés du jeune Gueye. Et le Portugais est allé au bout.

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Lamba, la fin d’un long tunnel ?

Le 17 janvier, l’ASSE battait Clermont (1-0). Lamba disputait alors l’intégralité de la rencontre pour son retour, après trois mois d’absence liés à une blessure aux adducteurs. Il aura fallu attendre 258 jours pour le revoir jouer un match complet.

Entre-temps, la malchance ne l’a pas lâché. Il s’est blessé aux ischios après le déplacement à Reims, puis une fracture de fatigue l’a privé des deux dernières journées de la saison passée, les plus décisives. Pour une recrue arrivée à l’été 2025 contre environ 6 millions d’euros, censée devenir le patron de la défense, le bilan est frustrant.

Depuis le début de la saison, il évolue dans l’ombre de la charnière Sohaib Naïr – Julien Le Cardinal. À Metz, il était entré à la 86e minute à la place de son capitaine. Face à Sion, il a affiché ses ambitions jusque dans la surface adverse, avec une tête au-dessus sur corner. Ces 90 minutes arrivent au bon moment.

Le Cardinal, simple précaution ou alerte plus sérieuse ?

Le capitaine stéphanois a quitté la pelouse en boitant à Metz (2-2), à la 86e minute, après un contact en première période. Invité de Ligue 2 Extra sur beIN Sports dans la foulée, il s’était montré rassurant. Il évoquait une très grosse béquille, un besoin de repos, et une absence de quelques jours seulement. Il estimait surtout que « la trêve tombe bien » et visait clairement le retour face à Rodez.

Près de deux semaines plus tard, il n’a pas pris part au match amical. Alors, deux lectures sont possibles. La première est une gestion prudente, il n’y avait aucune raison d’exposer le capitaine dans un amical, alors que le rendez-vous important est le 10 octobre. La seconde serait une récupération plus lente que prévu. Ni le club ni Ian Cathro n’ont donné de nouvelles depuis. Le point presse d’avant-match devrait fixer les choses.

Quelle charnière face à Rodez ?

Si Le Cardinal est apte, Cathro devrait reconduire le duo qu’il a installé depuis le début de saison avec Sohaib Naïr. C’est sur cette base que les Verts ont pris la tête de la Ligue 2.

Dans le cas contraire, Lamba est la solution la plus naturelle. Il est le seul défenseur central à avoir disputé un match complet pendant la trêve. Il a aussi l’expérience de la Ligue 2.

Un point reste à surveiller : Naïr est parti en sélection avec l’Algérie. Son retour à quelques jours de Rodez, avec le voyage et la fatigue, peut aussi peser dans les choix du staff. Le jeune Gueye, titulaire face à Sion, apparaît alors comme une option de secours, sans doute pas comme un premier choix pour un match de championnat.