Cinq victoires consécutives, une invincibilité préservée et une première place confortée. Pourtant, Yannick Chandioux ne s’est pas montré pleinement satisfait après le succès des Vertes à Lille (0-1). Bousculées pendant une grande partie de la rencontre, les Stéphanoises ont longtemps subi les offensives nordistes. Une prestation compliquée que le technicien n’a pas cherché à minimiser. Mais pour lui, ces victoires arrachées dans la difficulté ont aussi leur importance.

Une semaine peut parfois tout changer. Après avoir dominé Auxerre (2-0), Yannick Chandioux saluait la prestation la plus aboutie de ses joueuses. Dimanche, le discours était bien différent.

Malgré leur cinquième victoire consécutive à Lille (0-1), les Amazones ont livré une prestation loin de leurs standards habituels. Mais elles ont su faire preuve de réalisme pour conserver leur fauteuil de leader.

Chandioux reconnaît les difficultés des Vertes

Dans ses déclarations d’après-match, le technicien stéphanois ne cherche pas d’excuses.

Il reconnaît notamment une entame manquée et une équipe moins agressive que son adversaire. Les Lilloises ont rapidement imposé leur intensité, perturbant les habitudes stéphanoises. Les occasions nordistes se sont ensuite multipliées. Un scénario bien loin de la maîtrise affichée face à Auxerre, seulement sept jours auparavant.

Chandioux va même jusqu’à évoquer un « petit hold-up » pour qualifier cette victoire. Une formule révélatrice de la physionomie de la rencontre.

Mais l’entraîneur préfère également retenir la capacité de son groupe à trouver des solutions. Car malgré leurs difficultés, les Vertes ont su rester dans le match jusqu’à l’ouverture du score d’Héloïse Mansuy.

Viñoly, une prestation qui change tout !

Difficile d’évoquer cette victoire sans revenir sur la performance d’Ithaisa Viñoly. L’Espagnole a multiplié les interventions décisives, notamment face à Coralie Monguillon.

Dès la neuvième minute, elle remporte un premier duel important. Puis, à un quart d’heure du terme, elle réalise une nouvelle parade exceptionnelle.

Une prestation qui n’a pas échappé à Chandioux. Le technicien reconnaît que son équipe doit une grande partie de sa victoire à sa gardienne.

De quoi conforter la tendance évoquée dans notre récent article sur la concurrence avec Emma Templier. Viñoly semble désormais s’installer durablement dans les cages stéphanoises.

Des retrouvailles particulières pour trois Stéphanoises

Cette rencontre possédait également une dimension émotionnelle. Inna Hlushchenko, Louna Belhout-Achi et Céleste Delcroix retrouvaient leur ancien club.

Toutes les trois étaient titularisées par Chandioux, qui avait anticipé la difficulté de ces retrouvailles.

L’entraîneur souligne notamment les bonnes prestations récentes de Belhout-Achi, qui justifiaient sa titularisation. Il rappelle également que Delcroix revenait de blessure.

Selon lui, l’émotion a peut-être pesé sur ces jeunes joueuses. Une hypothèse qu’il avance sans remettre en cause leur engagement.

Une victoire qui pourrait compter double !

Malgré le scénario frustrant pour Lille, Chandioux tient également à saluer la prestation adverse. Il refuse notamment d’attribuer le résultat aux décisions arbitrales, malgré une fin de rencontre particulièrement tendue.

Mais au-delà du contenu, l’entraîneur retient surtout la capacité de son groupe à gagner autrement. « Les saisons réussies se construisent aussi dans ce genre de matchs », rappelle-t-il.

Une réflexion qui prend tout son sens dans la course à la montée. Avec dix-sept points en sept rencontres, l’ASSE conserve deux longueurs d’avance sur Le Mans.

Les Vertes devront toutefois retrouver davantage de maîtrise dès samedi, face à Nice (15h). Car si cette victoire démontre leur caractère, elle rappelle aussi qu’il reste du travail pour transformer cette excellente dynamique en véritable domination.

Source : ASSE.