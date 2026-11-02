Quatrième victoire consécutive en championnat, première place confortée et toujours aucune défaite en Seconde Ligue. Après le succès de l’ASSE face à Auxerre (2-0), Yannick Chandioux n’a pas caché sa satisfaction. Plus encore que le résultat, c’est la prestation collective qui a séduit le technicien stéphanois. À ses yeux, les Amazones viennent tout simplement de livrer leur rencontre la plus aboutie depuis le début de saison.

Les semaines passent et les Vertes semblent monter en puissance. Après deux premiers matchs nuls frustrants, les Stéphanoises ont trouvé leur rythme. Bourges (3-0), Metz (2-0), Cannes (2-1) et désormais Auxerre (2-0) : quatre succès consécutifs en championnat qui permettent à l’ASSE de prendre ses distances avec ses poursuivants.

Mais cette fois, Yannick Chandioux ne retient pas uniquement les trois points. Dans ses réactions d’après-match, l’entraîneur salue avant tout la manière. Une satisfaction d’autant plus importante après plusieurs rencontres où ses joueuses avaient dû batailler pour faire la différence.

Une prestation qui séduit Chandioux

Face à Auxerre, les Amazones ont rapidement imposé leur rythme. Entre pressing, mouvements offensifs et récupération du ballon, les Vertes ont multiplié les situations dangereuses. Une domination récompensée par l’ouverture du score d’Inna Hlushchenko, avant que Tyler Isgrig ne fasse le break après la pause.

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès du technicien stéphanois. Chandioux évoque une équipe « ambitieuse et conquérante » dès les premières minutes. Il insiste également sur la qualité de l’adversaire, estimant que les Vertes ont dû élever leur niveau pour s’imposer.

Mais ce qui satisfait surtout l’entraîneur, c’est la continuité affichée par son groupe. Contrairement à certaines rencontres précédentes, l’ASSE a su conserver son intensité après la pause.

« C’est notre match le plus abouti en termes de performance », estime Chandioux. Une déclaration forte de sens, quelques semaines seulement après la reconstruction estivale de l’effectif avec au total pas moins de quatorze recrues.

Le projet de jeu commence à prendre forme

Au-delà de cette quatrième victoire consécutive, c’est une véritable identité collective qui semble progressivement émerger. Après une saison précédente compliquée et un été marqué par de nombreux mouvements, les Stéphanoises commencent à trouver leurs automatismes.

Chandioux observe désormais les premiers résultats du travail engagé depuis plusieurs mois. Face à Auxerre, son équipe a notamment su adapter son organisation à l’adversaire, sans rester enfermée dans un seul schéma.

Le technicien se félicite ainsi de la capacité de ses joueuses à varier leur jeu. Une évolution importante pour une formation qui avait parfois manqué de solutions offensives en début de championnat.

Cette progression se retrouve également dans les performances individuelles. Inna Hlushchenko et Tyler Isgrig continuent de se montrer décisives, tandis qu’Ithaisa Viñoly confirme sa solidité dans les cages. L’Espagnole a notamment réalisé plusieurs interventions importantes face aux Auxerroises.

Autant de signes encourageants pour un collectif qui semble gagner en confiance et en maîtrise.

Un premier véritable test à Lille ?

Tout n’est pourtant pas parfait. L’ASSE a encore concédé quelques situations dangereuses face à Auxerre, notamment au retour des vestiaires. Mais les Vertes ont cette fois trouvé les ressources pour conserver leur avantage et maîtriser la fin de rencontre.

Une progression bienvenue après les incertitudes apparues lors du revers face au Mans en Coupe LFFP. Depuis, les Stéphanoises ont parfaitement réagi avec deux nouveaux succès en championnat.

Désormais leaders avec quatorze points, elles comptent deux longueurs d’avance sur Le Mans et trois sur Roubaix-Wervicq. Mais le calendrier leur réserve déjà un rendez-vous important.

Dimanche 8 novembre à 15h, l’ASSE se déplacera sur la pelouse de Lille, lourdement battu par Le Mans (4-0) lors de la dernière journée. Une confrontation directe qui permettra de mesurer les progrès du groupe face à un adversaire revanchard.

Chandioux semble avoir trouvé les premiers ingrédients de sa formule. Reste désormais à confirmer cette montée en puissance dans la durée. Car si les Vertes ont pris les commandes de la Seconde Ligue, elles savent que le plus difficile reste encore à accomplir.

Source : ASSE.